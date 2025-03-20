Когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, культура российской военной жестокости получила новое пространство для реализации

Это страшное зрелище.

Российский солдат, вероятно, 32-летний отец двух дочерей Олег Яковлев из Саратова, кричит: "Снимай меня! Снимай меня!", пока украинский пленник, один из шести сдавшихся, медленно отходит от него.

Другой солдат его снимает на камеру, а Яковлев поднимает свой автомат Калашникова и расстреливает безоружного украинца. Еще один солдат кричит: "Оставь одного для меня!"

Это видео — лишь один из эпизодов в документальном фильме Financial Times, подготовленном киевским корреспондентом Кристофером Миллером. По данным официальных лиц, это всего лишь один из 59 зафиксированных случаев, когда российские военные казнили 201 украинского пленного.

Несмотря на то что дроны и мобильные телефоны все чаще фиксируют такие преступления, зафиксированное — это, вероятно, лишь вершина айсберга.

Как человек, который много лет следит за Россией, жил в Москве в 2000-х и освещал ранние годы Путина у власти, я давно чувствую одновременно восхищение и отвращение к склонности россиян к крайней жестокости.

Во время работы в России я больше недели провел в командировке со спецназом неподалеку от чеченской столицы Грозного, а также наблюдал за их действиями во время крупных терактов того времени.

Я также тайно путешествовал в Чечню — тогда она была объявлена "антитеррористической зоной" — чтобы поговорить с семьями жертв России. Я слушал рассказы испуганных чеченских гражданских, в основном женщин, о пытках, похищениях и убийствах.

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Москва, конечно, не хотела, чтобы такие истории становились известными. После одной поездки на Северный Кавказ местные агенты ФСБ арестовали мою переводчицу и потушили о ее руку сигарету.

Воспоминания о чеченских командировках часто возвращаются ко мне, когда я вижу новые доказательства российских военных преступлений в Украине: массовые захоронения, внесудебные казни, пытки и сексуальное насилие.

Корни российской военной жестокости уходят глубоко. Во время Второй мировой войны Красная армия приобрела зловещую репутацию за жестокое обращение как с врагами, так и с гражданскими. Продвигаясь по Восточной Европе, советские солдаты оставляли за собой следы разрушений, включая массовые изнасилования и мародерство.

Сталин однажды цинично заявил, что изнасилование — это награда для советских солдат за "освобождение" Восточной Европы от нацистов. В городах от Берлина до Будапешта сотни тысяч женщин подверглись жестокому насилию. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали.

Тем не менее, жестокость в российской армии не ограничивается только полем боя. Она глубоко укоренилась в ее внутренней культуре, особенно через практику "дедовщины" — систематических издевательств и преследования молодых призывников.

Она берет начало еще с царских времен, когда офицеры заставляли новобранцев работать до изнеможения и били их кнутами.

В советские времена, когда срок службы составлял два года, а пополнение приходило каждые шесть месяцев, этот термин начал означать систему, при которой солдаты, оставшиеся на службе последние полгода, издевались над только что прибывшими.

Ситуация значительно ухудшилась после военной реформы 1967 года, позволившей мужчинам с криминальным прошлым вступать в армию для увеличения ее численности. Преступники принесли с собой тюремные порядки и даже жаргон.

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Российский спецназ часто изображают как элитные подразделения, но их методы также полны жестокости.

Во время пребывания в Грозном солдаты рассказывали мне о зиндане — яме в земле, куда они бросали пленников. Через несколько дней или недель пыток, по их словам, заключенного просто убивали.

"Допрос — это не то, чему тебя учат", — сказал мне один из офицеров в Чечне. — "Это то, что ты сам осваиваешь".

Когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, эта культура российской военной жестокости получила новое пространство для реализации.

Только в Киевской области украинские власти и международные организации обнаружили более 1100 тел гражданских, как минимум 458 — в Буче. Многие были найдены со связанными руками. У других обнаружены следы жестоких пыток, сломанные кости, ожоги и изуродованные тела.

Доказательств становится все больше. Упомянутый фильм дает редкое и жуткое представление о сознании российских солдат в Украине. Фильм сочетает кадры повседневной жизни в разрушенных войной городах с записями перехваченных телефонных разговоров между российскими военными и их семьями.

В одной из сцен солдат спокойно замечает: "Конечно, нам пришлось убить всех гражданских — они могли выдать наши позиции".

В другой военный хвастается тем, что украл пару кроссовок New Balance. Его жена радуется и призывает найти еще и компьютер для дочери, которая скоро пойдет в школу.

Еще один солдат говорит: "Мы здесь много нацистов ловим. Сегодня утром троих маленьких поймали и убили". Неясно, идет ли речь о детях.

Один из самых шокирующих аспектов фильма — реакция жен солдат. Когда один из них рассказывает, что застрелил мать на глазах у ее детей, его партнерша отвечает: "Конечно, она тоже враг".

Другая женщина призывает мужа "превращать их в шашлыки".

Несмотря на многочисленные доказательства военных преступлений, почти никого не привлекли к ответственности.

К концу советско-афганской войны в 1989 году советская власть заключила под стражу 2500 военных, а 200 были осуждены за умышленное убийство.

Но в войне против Украины царит культура безнаказанности. Более того, Путин назвал российских военных в Буче героями и наградил их.

Жутко представить, что именно россияне делают с украинскими пленными — военными и гражданскими — пока дипломаты в костюмах летают на переговоры между Москвой, Вашингтоном и Эр-Риядом.

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