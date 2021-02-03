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Удар по 112, Zik и NewsOne: наконец-то Зеленский начал отстаивать интересы Украины

Удар по 112, Zik и NewsOne: наконец-то Зеленский начал отстаивать интересы Украины

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
03.02.2021, 17:04

Вот когда президент молодец, тогда он молодец

После закрытия помоек с российской пропагандой уже не фантастикой видится, что на встречу в Белый дом президент Владимир Зеленский прилетит с Игорем Коломойским в одном самолете. Правда, последнего будет ждать не белый, а казенный дом. Но пока это только мечты...

Но каков ход событий. За последнюю неделю Дубинского выгнали из пропрезидентской фракции Слуга народа, ударили по российским пропагандистам в Telegram. А теперь забрали у Владимира Путина и его кума Виктора Медведчука главный способ засирать украинцам мозги.

И да, Зеленского после прихода к власти в США Джо Байдена, как будто подменили. И это, когда со времени инаугурации президента США прошло всего 10 дней.

И да. Удар по 112, Zik и NewsOne не имеет ничего общего с атакой на свободу слова. Российская пропаганда будет снова подменять понятия. Как после блокировки твиттера Дональда Трампа. В принципе российская пропаганда всегда это делает. 

Они мимикрируют под журналистику и пытаются разрушать западное (и украинское) общество, пользуясь достижениями этого самого общества. Причем, четко уничтожая у себя дома эту самую свободу слова.

Телеканалы Медведчука были не про свободу слова. Не про стандарты журналистики. Это была чистой воды антиукраинская пропаганда. Именно антиукраинская. А не антизеленская или антипорошенковская, например.

И сделать это нужно было давно. Уже давно были вопросы "почему оно работает". С того самого момента, как в метро начали раздавать газету "Вести". Потом появились каналы. Один за другим.  

Безумие. Во время войны с Россией в украинском телевизионном пространстве присутствуют агитаторы России. Это нонсенс. Это ненормально. И очень давно непонятно "почему это терпят" и "неужели у власти нет инструментов".

Оказалось, что есть. Оказалось, что все просто. Было бы желание. И та самая пресловутая политическая воля. Наконец то она появилась. Через решение РНБО. Которое, говорят, не поддержал спикер Дмитрий Разумков.

Что ж, можно вывести человека из молодых регионов. Но нельзя вывести регионала из человека.

Можно любить или не любить Зеленского. А особенно – политика Зеленского. Но сейчас речь идет не о человеке, а о защите национальных интересов. 

Зеленский против Медведчука, Зеленский против Коломойского и так далее – это не про личности, это про национальные интересы. Это про поддержку нашего государства в борьбе с агрессором и с олигархами. 

Когда президент не отстаивает интересы государства, его надо критиковать. Любого президента. Когда президент отстаивает национальные интересы, его надо поддержать. Любого президента.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
NewsOne ZIK 112 Віктор Медведчук﻿

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