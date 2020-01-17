Удар по штабам: как по Кабмину компроматом били

Кто слил в сеть запись разговоров членов Кабмина и представителей Нацбанка, на которой те обсуждают, как лучше описать президенту экономическую ситуацию в стране.

Мы не знаем. Формально - аноним.

Зато мы хорошо знаем, кто этим воспользовался. Сразу же после слива по премьер-министру Алексею Гончаруку зарядили из всех медийных стволов депутаты и медиа, афиллированные с Игорем Коломойским. Мол, оскорбил президента. Должен уйти. Немедленно.

На самом деле - не оскорблял. Но, как и авторы анонимного слива, депутаты “группы ИВК” очень хотели представить это именно так. И аудитории, и главному зрителю - самому президенту Зеленскому. Мы очень скоро узнаем, удалось ли им это.

Однако уже сейчас из произошедшего можно сделать целый ряд уверенных - и интересных - выводов.

Вывод первый: Кабмин подвергся классической, как по учебнику, рейдерской атаке.

Тут надо понимать: ударом компроматом (как и, например, недавние митинги под Нацбанком) - обычная тактика “закошмаривания”. Перед тем, как отжать предприятие, нужно создать ему невыносимые условия для работы, давить на руководство, “брать на горло”, максимально борзеть, нехватку аргументов компенсировать напором.

Обратите внимание: в деле нет реального компромата. В записанных разговорах нет ничего предосудительного или оскорбительного. Это попытались “подправить” в расшифровке. Известный прием.

Сравним. Голос, похожий на голос Гончарука, говорит “У Зеленского очень примитивное - в смысле, очень простое - понимание экономических процессов”.

В расшифровке выпадает “в смысле, очень простое”.

В подводке к видео - “История как Алексей Гончарук… собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому”.

И вот, уже трио депутатов Дубинский-Бужанский-Куницкий пилит сэлфи под кабинетом “Гончарука, оскорбившего президента”.

Другой пример. На звуковой дорожке Гончарук говорит “я полный профан в экономике - я юрист по образованию- но я понимаю…”.

На расшифровке выпадает “я юрист по образованию”. Гончарук представляется просто некомпетентным, хотя как раз юридическое образование для его должности - приемлемая альтернатива.

Автору этих строк этот слив немного напоминает пресловутый брифинг по делу Шеремета. Пока все смотрели видео МВД, на котором чиновники с надрывом в голосе заявляли о раскрытии преступления, многим зрителям казалось, что это бомба и доказательства серьезные. Сели разбираться на свежую голову - выяснилось, что доказательств-то и не было.

Так и здесь. За вычетом намеренного сгущения красок при подаче материала - люди просто обсуждают, как представить боссу свою работу так, чтобы он понял, не будучи специалистом. Это не зазорно. Обычно о начальстве за глаза в наших краях пожестче говорят. А ведь они, что явно видно по формулировкам, не предполагали, что их прослушивают - вот это в наших политических условиях непростительная наивность.

Вывод второй: в Украине вводится российская мода на анонимные Телеграм-каналы в качестве инструментов политических атак.

И вводится, надо сказать, именно теми или иными центрами притяжения в новой власти. До эпохи Зеленского такого не было.

В России анонимные Телеграм-каналы традиционно используют для того, чтобы одна башня Кремля могла мочить другую, не раскрывая себя. Делать это через медиа в российской ситуации невозможно. Тот, кто в открытую выступит против “своих” - ну, формально “своих” - только сделает себе хуже.

В Украине же обычно эту же функцию исполняли контролируемые сливы журналистам и блогерам. Теперь - нет. В условиях, когда представители формально одной и той же политической силы прослушивают средства связи друг друга - для легализации “нарытого” используются “пранкеры Джокеры” и иже с ними.

И отсюда следует третий вывод: внутреннее противостояние в команде власти сейчас свирепее и беспощаднее, чем внешние конфликты с политическими оппонентами. И оно будет только нарастать - пока атакующие не добьются своего (в данном случае - своего состава правительства), либо пока не получат по рукам достаточно сильно, чтобы отказать от этой тактики.

Ставки сделаны.