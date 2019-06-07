Удержать баланс. Почему роспуск этой Рады вредит демократии

Я постійно і багато критикував наш парламент всі чотири з половиною роки. І було за що. Але сьогодні саме парламент (так, цей недосконалий, слабкий, лінивий, частково корумпований) виявляється основним оплотом демократії. Тому є два пояснення - юридичне та політичне.

Юридичне пояснення полягає в тому, що рішення президента про оголошення позачергових виборів є неконституційним. Висновок про це вже опублікували декілька відомих юристів-конституційників, хоча інші фахівці, навпаки, вважають, що все в порядку. Мені особисто аргументи про неконституційність вважаються вартими довіри. Немає сенсу тут сперечатися, бо ні я, ні ви (з ймовірністю 99%) не є фахівцями в цьому питанні, а рішення ухвалить Конституційний суд. Як він вирішить, так і буде.