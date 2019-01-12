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Боты:
12.01.2019, 19:00

Угроза диктатуры и прочая ненаучная фантастика

Угроза диктатуры и прочая ненаучная фантастика
Российский писатель и журналист

Построить государственную диктатуру в Украине нельзя. Имперские лекала здесь не применимы. По крайней мере - сейчас

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Поправьте меня, если я не прав, но словосочетание "украинская диктатура" - бредовое примерно в той же степени, в какой бредово словосочетание "Исламское королевство Израиль".

Израиль может стать исламским королевством только в одном случае - в случае его завоевания арабскими соседями. То же самое и с Украиной. Диктатура в Украине возможна только в одном случае - в случае её поглощения Россией. И - только российская диктатура. Или поддерживаемая Россией диктатура. Как уже бывало не раз. Во всех остальных случаях...

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Россия - это вечное рабство. Вечный государственный монстр. Украина - вечная вольница. Вечное Гуляй поле. В котором невероятно сильное гражданское общество. Вот просто уникальное. Я еще нигде в мире не встречал такого. И исторически слабое государство.

И когда я от придавленных монстром государственного монолита очень немногих оставшихся живых российских друзей слышу про опасность такого же монстра в Украине - это вызывает только смех. Построить государственную диктатуру в Украине нельзя. Имперские лекала здесь не применимы. По крайней мере, сейчас.

Наша задача сейчас - построить хотя бы просто работающие государственные институты. Без неотзываемого депутата с коксом за колонной. И чтобы не передрались все со всеми. Вместо бунгало из глины и палок сделать нормальный устойчиво работающий механизм. Пока есть время. Пока есть шанс. Пока эти, с диктатурой, опять не пришли с севера.

А вот когда построим - можно будет гипотетически порассуждать и про опасность диктатуры.

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(Источник - Facebook)

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Теги: авторитаризм, диктатура
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