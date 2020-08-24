Украина - самая свободная страна Европы?

Я часто размышляю об Украине, как о бренде или как о компании. Что нас отличает от других стран и наций? В чем именно наша сила и уникальность? Что мы можем противопоставить 200+ конкурирующим с нами за таланты и капитал странам?

Позиционирование должно базироваться только на сути, только на глубинном осознании себя. На самом главном. И быть звеняще простым, чтобы его понимал и инвестор с Уолл-стрит, и семилетний школьник из города Стрый.

Мой список вариантов постепенно сужался.

«Мы идём в Европу. Однозначно!». Это то, что предлагали мне как государственную идею последние пять лет. Я согласен, но мне мало. Простите, но это мелко. Слишком локально.

Географически мы давно там. Появился безвиз! Круто! Но что это означает для людей? Верховенство права? Ровные дороги? Цветы и кафе на пешеходной улице? Безопасность? Формальное членство в каких-то союзах? Возможно. Но чем мы будем интересны Европе, а не она нам?

Что сделает нас конкурентными? Зачем они поедут к нам на выходные? Зачем будут инвестировать? Зачем захотят работать тут? «Путь в Европу» - это слоган и стратегия копирующего и догоняющего, который пытается сделать что-то, что уже давно есть.

Мы собираемся на вечеринку, с которой другие уже пытаются уйти.

Мне нравятся и Польша, и Германия. Но я не хочу быть недопольшей и недогерманией. Я готов быть вместе с ними, но не на правах бедного родственника и иждивенца. Поэтому я хочу, как страна, сделать свой вклад. И хочу, чтобы за это меня уважали. Но что это?

Земля? Агро? Или IT и инженеры? Food + IT production? Agro&Tech Country? Европейская Кремниевая долина, утопающая в садах и полях. Хипстер айтишник с ноутбуком в одной руке и снопом пшеницы в другой?

Хорошо для развития важных частей экономики. Но узко. Слишком функционально. Может оказаться неправдой из-за утечки мозгов или изменения технологий, как в it, так и в агро. Не про большую идею. Не про ценности нации. Не для всех.

Если бы я мог выбрать только одно главное слово, как идею Украины как страны, нации и бренда, я бы сказал «Воля». «Свобода». Freedom.

При этом не просто «Свободная Страна», а «Самая Свободная Страна Европы». При кажущейся очевидности, это уже наша главная сила и, потенциально, наша главная цель и отличие. И это грандиозная цель! Я не просто хочу в Европу, я очень хочу жить в «Самой Свободной Стране Европы». Эта цель меня очень заводит. И главное - это абсолютная правда - у нас множество доказательств!

Начиная с «дикого поля», «вольницы», которая занимала большую часть нашей территории сотнями километров и лет, Украина - это непобедимое стремление к свободе и независимости, а не к послушности стада. Вопреки всему. Почти любой ценой.

Мы единственная страна в Европе, которая прямо сейчас воюет за свою свободу!

Оба раза мы выходили на Майдан, так как наша свобода была поставлена под вопрос. И оба раза мы победили!

Потом мы были недостаточно неэффективны, и это ещё предстоит исправить. Для этого нужно признать, что даже наш бардак это тоже проявление свободы! Нужно признать, что если мы не построили за 25+ лет сильных и эффективных государственных систем, то у нас это и дальше быстро не получится.

Если это не то, в чем мы сильны - нам нужно от них просто избавиться. Как бы радикально и дико это не звучало. Госорганы не эффективны, как и абсолютное большинство гос предприятий. Из-за коррупции, некомпетентности, архаичности и тд. Тогда зачем они? Нужно признать это и даже не пытаться бороться с этими прогнившими старыми клячами.

Их нужно максимально быстро продать или закрыть, оставив только главные, только жизненно необходимые, остальные функции отдав свободному рынку. Кроме тотального радикального либертарианства в экономике и гос управлении принципиально нам ничего не поможет!

Свобода уже глубоко в наших головах.

Открыв офис в Берлине, я много общался с массой немецких предпринимателей разного возраста и профиля и могу сказать - возможно они более компетентны в построении сложных работающих систем, но у них намного более консервативное и зашоренное мышление! Мы мыслим намного свободнее, креативнее и готовы действовать быстрее.

Они сильнее в планировании, но мы точно можем бить в спринтах, экспериментах и «разрушительных инновациях». Особенно в мире, где никто не знает, что дальше. Постоянная турбулентность, непредсказуемость незаметно сделали нас сильнее их.

Ментально мы лучше готовы к кризисам и резким переменам, так как они опираются на системы, а мы на себя, потому что знаем, что системы точно подведут. Мы намного креативные, изворотливей и свободнее в наших мыслях, так как очень часто действуем в условиях радикальной нехватки ресурса. Наша страна - стартап, а не зрелая корпорация. Поэтому нужно думать и действовать как стартап, а не ныть, что есть более зрелые компании, где все иначе.

Сравнивать Украину и, например, Германию - все равно, что сравнивать студента-выпускника с парой гривень в кармане с пожилым бюргером с кучей опыта, детей, собственности и обязательств.

Чему завидует бюргер? Тому, что студент свободен, молод и дик! Что у него ещё столько не сделано! У него ещё столько всего впереди! У него еще все только начинается. И он так свободен!

Так давайте же гордиться нашей молодостью и наслаждаться нашей свободой! Она в наших генах. Она в воздухе. Она бесповоротна и уникальна. Каждый день ее нужно беречь, защищать и расширять. Но она уже есть.

И у нас все только начинается!

С праздником!

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