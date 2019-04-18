Украина без российской нефти: угрозы и возможности (видеоколонка)

Российская Федерация вводит запрет на продажу Украине нефти и нефтепродуктов. Решение пришло 18 апреля - за три дня до голосования на выборах президента Украины. Сам запрет начинает работать с 1 июня - за 3 дня до возможной даты инаугурации избранного президента. Параллельно с нефтяной схемой пришла новость про запрет импорта труб украинского производства.

Возникает вопрос: что будет в Украине без российских поставок углеводородов и на фоне новых ограничений в экспорте. Станет ли это причиной серьёзных экономических проблем и о чём свидетельствует подобная политика Кремля.

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