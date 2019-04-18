Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 19:42

Украина без российской нефти: угрозы и возможности (видеоколонка)

Украина без российской нефти: угрозы и возможности (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Россия развивает торговую войну, пытаясь принудить новую власть Украины к переговорам по поставкам углеводородов. Но у нас есть интересные варианты

Реклама
Реклама

Российская Федерация вводит запрет на продажу Украине нефти и нефтепродуктов. Решение пришло 18 апреля - за три дня до голосования на выборах президента Украины. Сам запрет начинает работать с 1 июня - за 3 дня до возможной даты инаугурации избранного президента. Параллельно с нефтяной схемой пришла новость про запрет импорта труб украинского производства.

Возникает вопрос: что будет в Украине без российских поставок углеводородов и на фоне новых ограничений в экспорте. Станет ли это причиной серьёзных экономических проблем и о чём свидетельствует подобная политика Кремля.

Реклама
Реклама
Читайте также
Беларусь и Россия на грани "нефтяной войны" (видеоколонка) 12.04.2019"Обнаглели": Лукашенко обиделся и сравнил действия РФ с санкциями 11.04.2019Беларусь и Россия проведут совместные военные учения 10.04.2019

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, трубы, беларусь, поставки нефти и нефтепродуктов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Бизнесмен Зеленский VS бизнесмен Порошенко: как они заработали миллионы
Политика Бизнесмен Зеленский VS бизнесмен Порошенко: как они заработали миллионы
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 