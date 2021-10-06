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Украина будет ходить по кругу, пока есть "мы" и "они"

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Украина будет ходить по кругу, пока есть "мы" и "они"

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
06.10.2021, 09:41

Когда Украина сможет перейти с традиционной траектории хождение по кругу на траекторию развития

Оценка любого явления в Украине четко зависит от того, какая у вас политическая позиция. Одни и те же факты, события, явления будут оценены диаметрально противоположно в случаях, когда это связано с вашими политическими симпатиями и антипатиями. Ведь мы и они – это совершенно разные вещи.

Их авторитаризм – это посягательство на демократию, которую так трудно и с кровью завоевал украинский народ.

Наш авторитаризм – это ответственное лидерство, которое эффективно преодолевает сопротивление бюрократии.

Их коррупция – это грубые перекачки народных денег в собственные карманы.

Наша коррупция – это допустимый путь обхода сложных бюрократических процедур для улучшения жизни людей.

Их оффшоры – это наглое уклонения от налогов, в то время как простой народ страдает от кризиса.

Наши оффшоры – это мудрое решение о сохранении инвестиционного ресурса в условиях высоких рисков.

Ведь мы и они – это совсем разное.

Только тогда, когда мы научимся оценивать факты, события и явления беспристрастно, сможем перейти с традиционной траектории хождения по кругу на траекторию развития.

Но для этого нужно иметь критическое мышление, которое позволяет оценивать факты, события и явления с позиции третьего лица, а не с позиции принадлежности к нашим или противникам.

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коррупция Валерий Пекар Владимир Зеленский оффшор
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