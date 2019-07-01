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01.07.2019, 10:33

Украина и либертарианство: не там Атлант расправляет плечи

Украина и либертарианство: не там Атлант расправляет плечи
глава Альянса уменьшения вреда в Украине

Готова ли Украина в ее нынешней политической, экономической и социальной ситуации к либертарианству, о кттором говорят в команде Зеленского

На 28-м году развития "дикого капитализма" с еле выживающими основами развития государства – здравоохранением, наукой, образованием и армией – в олигархической Украине заговорили о либертарианстве.

Нужели мы, еще не отойдя толком от 70-летнего эксперимента левого толка, снова будем экспериментировать, - но теперь в принципально противоположном направлении? Или люди, которые используют слово "либертарианство", не знают его значения и потому не понимают, насколько эта идеология неуместна в самой бедной стране Европы, где большинство населения находится за гранью бедности, а численность украинцев от такой жизни сокращается на 200 тысяч человек в год?

Конституция определяет Украину как социальное, демократическое, правовое государство. Согласно Основному Закону, национальные недра Украины принадлежат украинскому народу. Более чем через 20 лет после принятия Конституции демократия у нас проявляется, - и то лишь время от времени, - не силами государства, а силами солидарности самого народа, того самого, которому Украина как государство (как любое государство) обязано обеспечивать фундаментальные потребности – безопасность, правосудие, здоровье, достойный уровень жизни, равные правила игры для всех, – а иначе в государстве как таковом потребность вообще отпадает.

В то же время, по логике либертарианства нам не нужны ни президент, ни депутаты, ни судьи, ни любые другие чиновники, потому что они не приносят нам никакой пользы – тем более, коммерческой. Либертарианство строится на идее, что все должно встать на рыночные рельсы, окупаться, приносить прибыль. И это говорят чиновники самой бедной страны Европы с недоразвитой экономикой, отсутствием правосудия, отсутствием гарантий безопасности, отсутствием защиты права на здоровье. Другими словами, о либертарианстве говорят те, кто, по их же логике, должны самоустраниться первыми – ведь не окупаются затраты на их работу! – а населению дать право вооружаться, не платить налоги и всем обеспечивать себя самостоятельно.

Такой цирк можно было бы спокойно наблюдать с попкорном, если бы он не ставил под угрозу выживание украинцев как нации и Украины как государства. Потому что коммерциализация стратегических и фундаментальных сфер государства, необходимых для его выживания и развития, является предметом национальной безопасности.

Да, рыночные правила – неотъемлемый элемент развития экономики, но помимо этого, неотъемлемыми условиями устойчивого развития является общественное здоровье, образование, наука – даже если не обращать внимания на этические и государственно-стратегические моменты и исходить лишь из того же либертарианского шкурного интереса, потому что социальная сфера создает базис для развития коммерческого сектора. Экономия на общественном здоровье дает низкую продуктивность труда и сокращение рынка сбыта (что понижает инвестиционную привлекательность страны) – и вот мы уже теряем 200 тысяч украинцев в год, население сокращается в связи с отсутствием надлежащего превентивного здравоохранения, доступности медицинской помощи, плохой экологии, травматизации. Это и есть та самая социальная сфера, на которой уже экономят, а теперь анонсируют еще большую экономию.

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Скажите, либертарианцы, кто будет работать на ваших заводах и в ваших компаниях, если здоровье и образование станут привилегией, а не гарантированной возможностью? Как вы сами собираетесь жить в стране без науки? Да, часть украинцев может позволить себе лечиться за границей, но как насчет экологии? Питьевую воду, воздух, все продукты питания вы тоже будете привозить из-за границы, где не упраздняют научные и санитарные учреждения, которые рутинно следят за качеством, экологичностью, вычисляют, прогнозируют риски вреда и предлагают меры по его предотвращению? Какое будущее у вашего бизнеса без инноваций, ведь для инноваций необходимо образование и наука? Или тоже будете завозить зарубежные кадры, а украинцам доверять только черновую работу?

Несмотря на убогое финансирование по остаточному принципу, низкие зарплаты и потерю социального статуса, украинские врачи, ученые, учителя, военные продолжают нас лечить, учить, оберегать от санитарных и экологических угроз, держать восточный фронт от врага. Поэтому давно уже надо всем понять, что нет никаких «проблем врачей», «проблем учителей», «проблем ученых», «проблем военных», а мы типа из бизнеса, и нас это не касается – нет, касается, потому что это все наши проблемы. Без этих людей не было бы многих нас, кто прожил в Украине последние 28 лет, и без этих людей нас очень быстро не станет, если мы собираемся жить в Украине.

Общественное здоровье, образование, наука и армия – это не расходы денег налогоплательщиков, а инвестиции в обеспечение гарантий устойчивого развития, как страны в целом, так и самого коммерческого сектора в частности.

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Теги: капитализм, либертарианство, социальное государство
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