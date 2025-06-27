Высокие встречи в рамках НАТО и ЕС показали, что стакан ожиданий скорее наполовину полон, чем наполовину пуст:

Европейские участники НАТО согласились увеличить военные расходы до небывалых 5% ВВП (да, не сразу, но все же – на основе консенсуса).

Трамп не только не вывел США из НАТО – а ведь такой сценарий тоже рассматривался, – но выглядел даже весьма довольным своими европейскими партнерами.

В ни одном итоговом документе не говорится, что Украина никогда не станет участником Альянса. А на подобном заявлении настаивал Путин, и не возражал против него Трамп.

С другой стороны, особых прорывов в отношении Украины не произошло, но учитывая специфику американо-европейских отношений и пока что зависимость Европы от США, результаты и не могли быть лучше.

Для Украины сейчас самое важное – это то, что на территории ЕС разворачиваются масштабные военные производства, продукция которых будет поставляться в Украину.

Эти производства – часть новой архитектуры европейской безопасности, которая пока только создается, – параллельно с НАТО, но при этом не будет критически зависеть от Вашингтона.

И вовлечение Украины в эту новую архитектуру просто неизбежно, потому что это в интересах самой Европы.

Что касается дипломатических усилий – то они сейчас переживают очевидный кризис. Это признал даже Трамп. Хотя он пока и остается главным инициатором дипломатических подходов. Европейцы же пока лишь на пути к тому, чтобы стать полностью самостоятельным субъектом мировой геополитической игры.

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