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Украина и попытки Путина возродить СССР. Главный итог 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
Украина и попытки Путина возродить СССР. Главный итог 2022 года

журналист
09.01.2023, 13:01

Полномасштабная война России в Украине – попытка Кремля возродить СССР. Ибо для них это не просто "союзное государство". Для них это и есть Россия

Столетний юбилей Советского Союза так и прошел бы совершенно незамеченным, если бы в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин от разговоров о "величайшей геополитической катастрофе XX века" не перешел к масштабной захватнической войне в Украине. При этом сам Путин практически и не скрывает подлинной цели этой войны. Да, он говорит об угрозах безопасности России, о "денацификации" и "демилитаризации" Украины, но и об "исторической России" тоже.

А что такое эта "историческая Россия", как не сам Советский Союз?

Удивительно, но в самом Советском Союзе его юбилеи тоже практически не отмечались. Главными были совсем другие идеологические праздники. С логической точки зрения "национальным днем" СССР как раз и должен стать день 30 декабря – тем более что он прекрасно укладывался в любимые народом новогодние праздники. Но о 30 декабря 1922 года советское руководство предпочитало не упоминать.

Главными праздниками Советского Союза оставались день большевистского переворота 7 ноября 1917 года и день победы во Второй мировой войне в Европе ("Великой отечественной") 9 мая 1945 года.

Бутафория под названием "Советский Союз"

Современный читатель, особенно тот, кто не жил в Советском Союзе, может удивиться, почему это так. А тот, кто в Советском Союзе жил, никогда особо не думал о том, почему 30 декабря так и не стало днем государственного праздника. А потому, что для советского руководства Советский Союз был бутафорией.

7 ноября 1917 года большевики захватили власть в России и после разгона Учредительного собрания победили в гражданской войне со сторонниками демократического развития страны и монархистами.

Одновременно шла война против стран, провозгласивших свою независимость после распада империи. Так были оккупированы Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия. Но большевики не желали новых проблем с национальным движением на оккупированных территориях. Именно поэтому придумали "государства-обманки" – так, как в 2014 году провозгласили так называемые "народные республики" Донбасса.

В 1922 году, после продолжительной дискуссии большевистских вождей – Ленин не согласился со Сталиным, который хотел превратить оккупированные территории в российские автономии, – был провозглашен Советский Союз. Но для руководства России (которое, между прочим, и явилось руководством СССР, правительство РСФСР просто стало правительством СССР) Советский Союз так и остался Россией. Советские руководители могли говорить об интернационализме, союзе братских народов, но на самом деле воспринимали свою страну как коммунистическую Российскую империю.

И так же относилось к Советскому Союзу население Российской Федерации. Именно поэтому для шовинистов крушение Советского Союза – катастрофа. Потому что для них СССР ни дня не был настоящим федеративным государством. А всегда был просто Россией.

Главный итог 2022 года

Даже после распада СССР в Москве продолжали рассчитывать, что им удастся восстановить "союзное государство", под которым, разумеется, продолжали иметь в виду ту же Россию с другими бывшими союзными республиками. А когда убедились, что это утопические надежды, решили, что лучший метод восстановления СССР – спецоперация. То есть война.

Поэтому главный итог 2022 года, который мы даже не замечаем под ракетными ударами российской армии, – то, что никакого Советского Союза по-прежнему нет на карте мира. Ведь в планах российского руководства, наверное, уже было возобновление этого политического монстра после ожидания скорой победы над Украиной.

Но скорой победы не вышло. Советский Союз остался в прошлом. Прошлое никогда не побеждает будущее – это истина, с которой упорно не хотят соглашаться в Кремле.

Специально для Радио Свобода

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виталий портников путин владимир война России в Украине
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