Украина и США: рефлексия на визит Помпео в Киев

2019 год был неспокойным для отношений между США и Украиной. Но есть признаки того, что они возвращаются в нужное русло. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев 31 января, став самым высокопоставленным официальным лицом Штатов, посетившим Украину за последние два года.

Несмотря на то, что Помпео не выдвинул каких-либо значительных предложений, само его присутствие стало отрадным признаком. Ведь ранее намеки и спекуляции, связанные с импичментом президента США Дональда Трампа, подорвали доверие с обеих сторон. Как будут развиваться отношения между странами теперь, когда драма с импичментом близка к завершению?

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Помпео особенно ждали в Киеве, так как его визит уже дважды переносили. Первоначальная отсрочка в ноябре 2019 года привела многих в замешательство. В Украине надеялись на то, что это могло бы стать сильным сигналом поддержки Америкой Украины на первой встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Париже в декабре.

Второй раз Помпео не смог приехать в Украину в начале января. Тогда неожиданные события в Ираке в последнюю минуту вынудили изменить расписание. Эти две отсрочки, вместе с внушительным скандалом об импичменте Трампа, усилили значение возможного прибытия Помпео в Киев.

Подготовка к визиту не была идеальной. После возвращения Помпео в США, он дал интервью радиостанции NPR, во время которого спросил: "Как вы думаете, американцы заботятся об Украине?".

Такое предположение об американском равнодушии напрямую отразилось на страхах Украины по поводу надежности ее самого важного союзника. Но впоследствии, Помпео много сделал для того, чтобы заверить Украину, что поддержка США остается неизменной.

Хотя визит госсекретаря в Киев не принес каких-либо серьезных политических результатов, ему удалось подчеркнуть мысль о том, что основной характер двусторонних отношений не изменился.

"Соединенные Штаты считают, что украинская борьба за свободу, демократию и процветание является доблестной. Наше обязательство поддерживать ее не изменится", - заявил госсекретарь в Киеве. Это именно то сообщение, которое украинцы надеялись услышать.

Что будет с отношениями между странами после американских горок последних месяцев?

Большинство аналитиков считают, что мы вряд ли увидим какое-либо повторение давления на Украину со стороны Белого дома, которое привело к процедуре импичмента. Эти попытки принуждения Украины вызвали огромные проблемы у Трампа. Он вряд ли будет искать их продолжение.

Вместо этого, каждый шаг Трампа, относящийся к Украине, теперь будет под микроскопом. Несмотря на то, что видение президента США о "великой сделке" с Москвой мелькнуло на фоне продолжительного расследования связей предвыборной кампании с Россией в 2016 году, любые деструктивные импульсы в отношении Киева сократятся.

Между тем, связи Трампа с Украиной, были разоблачены, а некоторые из участников уже обвинены или находятся под следствием. В самом Киеве остаются некоторые политики, которые готовы внести свой вклад в повествование о Байдене или украинском "вмешательстве" в президентскую избирательную кампанию 2016 года. Но это довольно незначительные цифры. Важно отметить, что такие услуги не предоставляются без толчка Белого дома.

Негатив остается

Несмотря на эту позитивную перспективу, явно негативное отношение президента Трампа к Украине вряд ли изменится. Это связано с убеждением, что Украина поддержала его противника во время избирательной кампании 2016 года. Украинские чиновники трудились в течение последних трех лет, чтобы преодолеть это препятствие. Но многочисленные комментарии, приписываемые президенту США в средствах массовой информации, показывают, что он продолжает держать злобу против Украины.

Трамп также долго будет помнить центральную роль Украины в процедурах импичмента, которые угрожают сместить его с поста.

Есть и хорошая новость

Хорошей новостью для Киева является то, что Трамп не определяет политику касательно Украины в одиночку. Во всяком случае, он может предпочесть дистанцироваться. Двухпартийная поддержка Украины со стороны Конгресса остается неизменной, и она должна оставаться такой в ​​течение всего 2020 года. Конгресс традиционно был наиболее важной движущей силой американской поддержки Украины. Он принимает законы и выделяет помощь.

Нет никаких оснований полагать, что эта двухпартийная позиция находится в какой-либо серьезной опасности. Хотя некоторые республиканцы повторяют президентскую линию относительно украинского "вмешательства" в выборы 2016 года. Но это имеет относительно небольшое значение по сравнению с последовательной и подавляющей двухпартийной поддержкой Конгресса, которую Украина продолжает получать.

Помимо заголовков, опыт прошедшего года во многом подчеркнул глубину поддержки США Украине. Это включает в себя Конгресс, учреждения обороны, национальной безопасности и разведки. Широко признается, что поддержка США Украины отвечает интересам Америки.

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Действительно, в течение прошлого года давление Белого дома на Украину и последующая “драма с импичментом” стали примером того, как официальные лица предотвращали угрозы нанести ущерб отношениям между странами.

Большая часть повседневной политики США касательно Украины остается в руках людей, которые верят в необходимость помощи. Это отражает отношение основных американских СМИ в освещении ситуации с Украиной и большинства американцев. В течение 2020 года нет никаких оснований ожидать каких-либо изменений в этом консенсусе.

Приветствуются следующие шаги: назначение нового посла США в Киеве и планирование обещанного визита президента Зеленского в Белый дом. Однако уже ясно, что долгосрочное партнерство между двумя странами остается в основном без изменений.

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