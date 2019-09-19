Украина или олигархи: кто кого победит

Олигархизм - это анахронизм. Он не только замедляет экономический рост, но и не дает Украине выстроить современное и эффективное государство.



Все двадцать восемь лет после возвращения независимости олигархизм толкал Украину в состояние нравственного, политического и экономического крепостничества. Олигархи и их коррумпированное окружение обрекали граждан Украины на бедность, вынуждали их чувствовать себя политически бессильными, заставляли их ежедневно идти на моральные компромиссы.



После недавних выборов олигархизм в Украине воспринимается как болезнь, которая продолжает душить страну даже в ходе ее демократических преобразований.



Раковые меастазы олигархии и их паразитическая природа удерживают политический организм Украины в состоянии постоянного нездоровья, ослабляют его, обессиливают и лишают воли к жизни, уничтожают любую надежду на выздоровление, - не говоря уже о том, чтобы преодолеть этот рак и положить начало новой жизни.



Пересмотр роли олигархов в общественной жизни требует смелости для вынесения морального суждения, которое при его воплощения даст возможность провести процесс размежевания с советскими традициями, навязанными ancien regime (фр. старым режимом - Ред).



Вынесение олигархии нравственного приговора, юридически кодифицированного и выраженного на практике через обеспечение реального верховенства права, позволило бы сформировать новый общественный порядок, основанный на равенстве, справедливости, экономических возможностях и гражданском согласии.



Причем дискредитировать олигархизм на уровне риторики уже совершенно недостаточно, назрела необходимость вернуть обществу отнятые у него силы и превратить моральное осуждение в бескомпромиссное стремление искоренить пагубное влияние олигархии в государственных институтах и ​​общественной жизни.



Настало время для тюремных сроков и утверждения верховенства закона. Пришло время подвести долгожданную черту, за которой коррупционные олигархические практики в экономике и политике больше не будут терпимы в украинском обществе.



При этом судебное преследование должно руководствоваться не политической местью или классовой завистью, а осознанием необходимости утверждения нового набора основополагающих принципов через предъявление неоплаченных счетов тем, кто расхищал богатство страны, и чей способ вести дела продолжает сдерживать экономический рост и коррумпировать институты правосудия.



Важнейшей заботой украинской гражданской и политической жизни должно быть установление эффективного правового механизма, достойного современного государства и его экономики, в которых справедливость и право имеют первостепенное значение.



Системы уголовного преследования, уровень политической коррупции и судебная власть в Украине все еще далеки от состояния, когда они могут не опасаться подрыва их дееспособности и влияния коррупции. Рубикон на пути к обществу, основанному на законах, не будет перейден, пока члены "публичного преступного класса" не будут отправлены в заключение.



Однако печальная правда заключается в том, что украинские государственные институты пока недостаточно сильны, чтобы помешать влиянию олигархии. Без прямого влияния, помощи и постоянного давления Запада понадобятся годы, прежде чем Украина сможет развить способность к этому.



Во времена администрации Порошенко ни один видный представитель этого класса не был заключен в тюрьму. И это был колоссальный провал.



Олигархи должны быть маргинализированы в общественной жизни Украины. Они не должны пользоваться общественной толерантностью, поскольку заслуживают славы общественных антагонистов и являются периферийными, а не основными участниками строительства новой Украины.



Олигархи в Украине хотели бы продолжения прежних порядков и сохранения статус-кво, поскольку только такая форма управления будет соответсвовать их корыстным политическим и экономическим интересам.



Независимо от их публичных заявлений, олигархи не хотят демократии. Они не хотят утверждения либерально-демократических ценностей, их не волнует верховенство права или приверженность гражданского общества к принципам демократии. Им не нужны ни иностранные инвестиции, ни конкуренция, которую такие инвестиции приносят, ни экономические выгоды, которые все это даст обычному гражданину. Они, естественно, не желали бы подчиняться принципам регулирования западного типа ни в экономике, ни в политике.



Идея сосуществования с олигархами даст Украине не "мягкую" форму партнерства с ними, а станет проявлением принципиальной непоследовательности и аморальности, и приведет только к разочарованию и обману надежд на преобразование страны и ожиданий народа Украины. Хуже того - это будет ясным примером лицемерия власти.



Их попытки благотворительных пожертвований и стремление к общественной реабилитации должны быть отклонены. Или уже полностью забыты уроки саги Копполы «Крестный отец» и стремление Майкла Корлеоне легитимизировать власть своей "семьи"?



Никто не должен обманываться: олигархи и как личности, и как класс не верят и не поддерживают преобразование Украины, потому что сама их природа делает их соперниками и врагами демократии, конкуренции и принципа верховенства права и справедливости.

Колонка "What holds Ukraine back" опубликована на сайте Atlantic Council

Перевод с английского LIGA.net