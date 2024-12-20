То ли из-за истерии Трампа и опасений по поводу возможного изоляционизма США при его втором сроке, то ли из-за шока от жестокого вторжения Путина в Украину, но Европа наконец-то начала осознавать свои уязвимости в сфере обороны и безопасности.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте метко подытожил ситуацию, призвав членов Североатлантического союза повысить расходы на оборону до уровня, значительно превышающего текущий целевой показатель в 2% ВВП, и приблизиться к 3% ВВП. И даже этого может оказаться недостаточно, учитывая экзистенциальную угрозу со стороны России.

Рютте прав. Суровая реальность заключается в том, что независимо от возможного возвращения Трампа к власти или мирного соглашения по Украине, Россия давно проявила себя как долгосрочная экзистенциальная угроза для Европы, ее ценностей и безопасности.

Это проявилось не только во вторжении в Украину, но и раньше: во вмешательстве в Молдову, вторжении в Грузию в 2008 году, незаконной аннексии Крыма в 2014 году и последующих действиях на Донбассе, а также в кибератаках, нападениях на критическую инфраструктуру и вмешательстве в выборы в западных странах (в частности, в Британии, Молдове, Грузии и Румынии).

Угроза со стороны России не исчезнет даже в условиях заключения плохого мирного соглашения, навязанного Трампом.