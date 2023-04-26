Украина может стать поставщиком безопасности в мире

Никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит. Это то, что каждый день в Украине доказывает все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. Это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь мир знает.

Также мир знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости.

Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге относительно рашизма, тех, кто уничтожает жизнь и людей, у кого ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей.

Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственному миру.

Наша международная санкционная группа, группа экспертов, возглавляемая Андреем Ермаком и Майклом Макфолом, представила документ об усилении санкций против России. Первый такой санкционный план был исполнен более чем на 70%. Сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности из-за полного исключения из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну.

Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых. Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка.

Уже понятно, что результат нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире, кто ценит международный порядок, основанный на правилах. Новые стандарты безопасности, которые мы воплотим в нашей жизни: в инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной сферах, в нашем производстве – все это можно будет масштабировать в других частях мира.

Также – украинские системы защиты, наше оружие, наш опыт наших людей, приобретенный в противостоянии российскому террору. Все это будет работать на глобальный мир, чтобы никто в мире и никогда не повторил российских преступлений.

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