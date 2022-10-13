Если очень долго смотреть в бездну, однажды бездна посмотрит в тебя. Если долго звать бога войны, годами поддерживая призывы убивать соседей, он (дьявол) обязательно придет. И обязательно заберет свою цену. С авторов кровавой жатвы.

"Эволюция" поражает воображение. Еще вчера Рф имела много денег, открытые границы, размеренную жизнь в городах и небольшую когорту бесноватых, которые в известных ТВ-шоу порывались всех испепелить в ядерном безумии. Сегодня же Россия – страна абсолютного безумия, мобилизационной лихорадки, плакатов 1941 года, истерики в духе "соль/спички да побольше" и нарастающего вала похоронок.

Но все только начинается. Украина оказалась хорошим проводником в ад для "посеявших ветер войны".

Мобилизация Владимира Путина – это ведь не только признание поражения российской профессиональной армии. Это выставление того самого счета за смерти наших детей на российских штыках.

"Я развязал войну. И сегодня вы должны принести на ее алтарь жертву. Заплатить кровью. Своей или своих близких", – говорит Путин. И продолжает: "Разве вы не этого хотели, высказывая одобрение в 90% началу специальной военной операции? Разве не вы требовали "повторить" и показать войну по-русски?"

И война пришла.

Разумеется, можно не верить в реальность происходящего. В то, что война заберет очередных 300 000 и не подавится. И попросит добавки… Что "никаких потерь нет", но 5937 мертвых, по версии министра обороны РФ Сергея Шойгу, стоят миллиона призванных. Что муж с пивным брюшком никому уже не нужен, а плоскостопие сына – гарантия от призыва.

Но реальность уже настойчиво стучится в двери. В черном пакете. В безруком и безногом варианте – в лучшем случае. Потому что это не СВО, а настоящая война. Потому что не "частичная" мобилизация, а всеобщая. Потому что региональным чиновникам все равно, кого набирать, чтобы выполнить план.

Добро пожаловать в новую реальность.

Добро пожаловать в новую Россию. Где все пути ведут либо в армию смертников, либо в пыточные тюрьмы. А в конечном итоге – все равно на убой…

И все это абсолютно без какой-либо цели.

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