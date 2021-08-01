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Украина оказалась в руках проходимцев и дилетантов. Что же будет с нами дальше

Цей матеріал також доступний українською
Украина оказалась в руках проходимцев и дилетантов. Что же будет с нами дальше

журналист
01.08.2021, 13:40

Любого авантюриста, начиная от президентского кабинета и заканчивая мелким чиновником, не интересует репутация. Они живут другими ценностями

Самое важное, к чему привела нравственная катастрофа выборов 2019-го, так это полная потеря понимания института репутации как такового. Потому что страна оказалась в руках проходимцев и дилетантов, и это стало нормой в общественном сознании.

В результате нам предлагается считать подростковый текст о диссиденте Иосифе Зиселье расследованием, а самого Иосифа – мелким мошенником на основании одного лишь журналистского желания.

Но это лишь продолжение подмены журналистских расследований бездарными заказухами последних десятилетий. Просто когда это касалось политиков, никому не хотелось признаваться в том, что ему впихивают туфту, а многие из так называемых расследователей – обычные негодяи, которые дискредитируют своих честных коллег и сам жанр.

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Когда дошло до Зисельса с его безупречной репутацией – тут уж многие всполошились. Но оказалось, что в аморальной стране даже морального человека легко забрасывать камнями. Да еще и предложить, как это сделал издатель портала, где опубликовали текст, провести альтернативное расследование, потому что если на клетке, в которой сидит Фридман, написано Фридман, то нужны факты, чтобы понять, что это действительно Фридман, а не пророк Исаия.

Одновременно практически те же люди обсуждают, не пострадала ли из-за рассеченной брови репутация какого-то деятеля, у которого никогда не было никакой репутации, а была одна бешеная имитация активности, которая не выдержала никакого столкновения с реальностью.

Но сейчас, когда созданы все условия для того, чтобы любой авантюрист, начиная от президентского кабинета и заканчивая мелким чиновником, мог проявить свои худшие качества, не опасаясь ни общественного осуждения, ни наказания, чистоплюи начинают думать, что этих людей когда-то интересовала их репутация.

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Нет. Они живут совсем другими ценностями, и для них нет никаких репутаций, а лишь ложь, хайп, презрение для лохов, вопли на стадионе.

И так, для того, чтобы удержать власть и зарабатывать деньги, им нужно уничтожить любые другие репутации просто для того, чтобы тем, кому они будут обращаться за очередными кредитами, не с кем было разговаривать, кроме как с ними.

Чтобы возобладала знаменитая формула о том, что Сомоса – сукин сын, но наш сукин сын. Именно поэтому они будут уничтожать любые репутации и любое проявление порядочности.

В этой стране должны остаться одни сукины дети.

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