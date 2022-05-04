Украина победит Россию гораздо быстрее, чем многим кажется

Вот какие выводы я сделал:

1. Западное вооружение и боеприпасы уже поступают в Украину.

На складах "товар" практически не ночует – все сразу везется на фронт. Это тяжелое вооружение, которое очень скоро полностью изменит ход войны.

2. Происходит постоянный въезд и выезд с территории Украины наших военных: одни возвращаются с учебы на фронт, другие уезжают за границу осваивать высокотехнологичное вооружение. Мы готовим качественно новую современную армию.

3. Оборудование Starlink поступает в значительных объемах и распределяется для фронта и общественных потребностей при необходимости. Никто в Украине в случае чрезвычайных ситуаций без Интернета не останется.

4. Американские чиновники, с которыми я встречался, говорят о том, что в ближайшее время поставки будут существенно увеличиваться, в частности, появятся новые виды наиболее современного вооружения. Россияне на поле боя будут поражены. В прямом и переносном смысле.

5. Все западные коллеги, с которыми я общался, уверены в нашей победе и готовы идти с нами до конца.

Верим в Вооруженные силы Украины, наших союзников и самих себя! И никаких сомнений в нашей победе!

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