UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина победит Россию гораздо быстрее, чем многим кажется

Цей матеріал також доступний українською
Украина победит Россию гораздо быстрее, чем многим кажется

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
04.05.2022, 13:22

Вернулся из короткой командировки с Запада Украины, где встречался с представителями американской администрации, нашими военными и таможенниками

Вот какие выводы я сделал:

1. Западное вооружение и боеприпасы уже поступают в Украину.

На складах "товар" практически не ночует – все сразу везется на фронт. Это тяжелое вооружение, которое очень скоро полностью изменит ход войны.

2. Происходит постоянный въезд и выезд с территории Украины наших военных: одни возвращаются с учебы на фронт, другие уезжают за границу осваивать высокотехнологичное вооружение. Мы готовим качественно новую современную армию.

3. Оборудование Starlink поступает в значительных объемах и распределяется для фронта и общественных потребностей при необходимости. Никто в Украине в случае чрезвычайных ситуаций без Интернета не останется.

4. Американские чиновники, с которыми я встречался, говорят о том, что в ближайшее время поставки будут существенно увеличиваться, в частности, появятся новые виды наиболее современного вооружения. Россияне на поле боя будут поражены. В прямом и переносном смысле.

5. Все западные коллеги, с которыми я общался, уверены в нашей победе и готовы идти с нами до конца.

Верим в Вооруженные силы Украины, наших союзников и самих себя! И никаких сомнений в нашей победе!

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
вооружение поставки оружия тяжелое вооружение фронт война России в Украине украина победит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 