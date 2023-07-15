Украина, ты не должна нас благодарить!

На прошлой неделе, когда я путешествовал поездом в Киев, украинка поблагодарила меня за поддержку ее страны. Я сказал ей, что она ошибается: на самом деле мир должен благодарить Украину. "Мы даем оружие, но вы жертвуете жизнями", – объяснил я. На смену ее удивлению пришла определенная гордость.

Недавний призыв политиков из Великобритании и Соединенных Штатов, чтобы Украина была благодарна, свидетельствует об ограниченном взгляде, поскольку он пренебрегает существующим экзистенциальным риском для западной демократии и игнорирует мужество Украины в борьбе с самой современной угрозой демократии. На саммите НАТО во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвали Украину проявить больше благодарности, причем Уоллес отметил, что Великобритания не является онлайн-супермаркетом для оружия.

Уоллес и Салливан ошибаются. Да, Украина вынуждена бороться за свою жизнь, свободу и даже свое существование как независимой нации. Однако она также воюет с режимом, угрожающим всем тем ценностям, которые определяют нас как людей свободного мира. Следовательно, каждая капля украинской крови проливается ради общего блага.

В такой взаимосвязанной ситуации, кто кого действительно должен благодарить? Как мы измеряем, в каком направлении должна идти эта благодарность?

Мы можем ответить на это, применив финансовую концепцию "рентабельности инвестиций", или (в контексте борьбы украинского народа) "рентабельности жертвы". Мы можем посчитать жертвы Украины и сравнить их с отдачей для этой страны. А потом посчитать рентабельность, которую приносит Западу его "украинская инвестиция". По таким подсчетам, Запад имеет очень неплохую отдачу для демократии за очень скромную жертву – "рентабельность жертвы" точно не меньше, чем та, которую получила Украина.

Или мы можем просто спросить: кто сделал больше для другого? Ответ тот же – Украина. Эта страна, сместив глобальный баланс автократии и демократии в правильном направлении, сделала для Запада хотя бы столько же, сколько Запад сделал для Украины.

Я могу согласиться с тезисом, что в своей жертве, мужестве и решительности Украина прежде всего мотивирована собственным выживанием, а не помощью другим демократическим нациям. Однако мы также можем сказать, что и другие нации помогают Украине, чтобы их собственные ценности имели больше шансов не превратиться в пепел.

Владимир Зеленский вполне справедливо отметил, что Россия является общим врагом всех демократических стран и народов. Мы не должны забывать, что именно из-за того, как сложились карты истории, ответственность противостоять Путину легла на Украину.

Если есть смысл в обсуждении "баланса благодарности", то он заключается в том, чтобы отметить, что помощь Запада не является чисто альтруистической или разновидностью благотворительной деятельности. Если мы соглашаемся, что мы делаем одно дело, то на самом деле нет необходимости в благодарности в любом направлении.

Когда будет писаться история 21-го века, и если она окажется историей о победе демократии и свободе для Homo Sapiens, станет очевидным, что страна, которая противостояла Путину и удивила мир, помогая нам не избежать упадка ценностей на планете, не должна была никого благодарить.

Мы не должны ожидать благодарности от Давида, пока он уничтожает Голиафа ради общего блага.

Если бы только на Западе было больше консенсуса по поводу угрозы, которую представляет этот Голиаф, мы могли бы сосредоточиться на том, как довести дело до конца, а не на том, сколько помощи мы можем оказать.

На самом деле, если недостаточные усилия могут привести к потере самой свободы как таковой, то сейчас не время считать копейки.

Поскольку лидеры демократий нуждаются в поддержке своих избирателей, они должны донести до людей то, что мы не можем бороться полусилами, поскольку это касается наших ценностей.

В следующий раз, когда украинец поблагодарит меня, я не стану благодарить в ответ. Я просто объясню, что ни один цивилизованный человек не должен благодарить другого за общую попытку спасти цивилизацию.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.