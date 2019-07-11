Украине нужен военный парад

Впервые за пять лет войны на востоке Украины в центре Киева отменен военный парад, посвященный Дню независимости страны. Такое решение принял президент Владимир Зеленский, распорядившись раздать 300 миллионов гривен военным в качестве премии. Глава государства убежден, что парад 24 августа - ненужное и очень затратное мероприятие. Ветераны войны восприняли это решение как личное оскорбление, анонсировав военный марш на Крещатике. Таким образом, отменив праздничный парад, Зеленский может получить первую массовую акцию протеста.

Владимир Зеленский - президент мира или войны?

Решение президента Зеленского об отмене военного парада стало неожиданным и для военных, и для политиков, и для общества. Предложение Владимира Александровича взять и поделить между военными триста миллионов гривен, которые якобы планировалось потратить на парад (хотя эксперты говорят, что это в десятки раз завышенная цифра), вызвало недоумение даже у главы правительства Украины Владимира Гройсмана. Поскольку именно правительство, а не президент принимает решение по использованию государственных денег, в том числе и тогда, когда они идут на выплату военным. Более того - премьер уже успел заявить, что кабмин готов и парад провести, и выделить 300 миллионов на социальные выплаты военным.

Зеленский, отменяя парад, очевидно, хотел подчеркнуть, что такие шествия - пережиток прошлого и что социальная защита военнослужащих для него важнее. Но вышло это по-глупому. Поскольку раз уж начал президент включать режим экономии в государстве, то мог бы начинать не с парада, а с себя. Запланированный переезд Администрации президента Зеленского из одного помещения в другое в центре Киева уже оценили в 300 миллионов гривен. И если уж пользоваться логикой главы государства, почему бы эти деньги не пустить на премии военным? Или те деньги, которые тогда еще кандидат в президенты Зеленский хотел получить от продажи двух президентских самолетов?

Понятно, что сейчас президент Украины как неформальный лидер партии "Слуга народа" пытается получить максимум дивидендов для своей политической силы на парламентских выборах 21 июля . Его избиратель на востоке и юге требует прекращения войны и начала переговоров с Путиным. Проведение же военного парада может восприниматься, как "громыхание" оружием и нежелание Зеленского мириться с Россией.

Бывший шоумен хочет и дальше нравиться своим избирателям. Он хочет быть президентом мира, а не войны. Но в условиях войны глава государства как Верховный главнокомандующий должен вести свою страну не только к миру, но и к победе, а не к миру через капитуляцию. Зеленский, надеюсь, понимает: нельзя быть президентом мира в стране, в которой каждый день от рук агрессора гибнут военные.

Марш несогласных вместо парада

На решение нынешнего президента об отмене парада достаточно резко отреагировали ветераны войны в Донбассе. Практически сразу же в соцсетях была запущена акция с хештегами #НашПарад-2019 и #Наш_парад2019. Цель - собрать в Киеве на марш в День независимости и бывших, и нынешних военных. Возглавит шествие командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский. Еще две петиции в поддержку парада появились на сайте президента Зеленского.

Нет даже тени сомнения, что много действующих военных и ветеранов нынешней войны соберутся на Крещатике 24 августа. У большинства из них - опыт высокой самоорганизации во время Революции Достоинства. Правда, пять лет тому назад они были мирными участниками протестных акций. Сейчас у них есть опыт боевых действий, они знают, что такое бороться с оружием в руках за свою свободу и право Украины быть независимой. Для них парад - не только признание их заслуг, но и возможность еще раз ощутить себя частью большой команды, ведущей борьбу за свою страну.

Если Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский проигнорирует требования ветеранов по проведению парада, акция в соцсетях может трансформироваться в очень серьезное общественное движение. Эта мини-армия рано или поздно окажется на острие атаки протестных акций в государстве. Реванш пророссийских сил, который разворачивается в Украине, заигрывание отдельных политиков с Москвой могут спровоцировать военных и ветеранов АТО уже к активным действиям. А марш 24 августа может стать лишь репетицией массовых акций протеста.

Кому нужен парад во время войны?

В украинском обществе и в том числе в социальных сетях единого мнения по поводу отмены парада Зеленским нет. И это вполне понятно. Для части граждан страны война в Донбассе существует только в сообщениях СМИ. Они живут мирной жизнью и забывают, что где-то там на востоке страны их соотечественники с оружием в руках гибнут за независимость государства.

Мирный ритм жизни двух третей Украины создает иллюзию того, что рвущиеся в Донбассе мины и снаряды касаются исключительно востока страны. Это самообман. Военный парад - напоминание не только о мощи и силе Вооруженных сил Украины, но и один из маркеров для воюющей страны. Армия должна не только сидеть в окопах, ее должен видеть каждый гражданин государства. Хотя бы раз в году на военном параде в мирной столице. Ведь для тех же, кто готов отдать свою жизнь на войне, важна не только премия, обещанная президентом Зеленским. Им необходимо ощущение своей нужности в этой стране.

Отмена Зеленским военного парада не прекратит войну в Донбассе и уж точно не заставит Россию вернуть Украине оккупированные территории. И Верховному главнокомандующему надо привыкнуть, что он будет руководить воюющей армией, которая требует не только финансирования, но и должного почтения. Отсутствие последнего вынудит ее выбрать себе нового Главнокомандующего. По-моему, это очевидно.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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