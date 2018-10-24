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24.10.2018, 12:45

Украине нужно вернуть статус ядерной державы

Украине нужно вернуть статус ядерной державы
сопредседатель ГИ "Правое Дело"

Агрессия против Украины не оставляет другого выбора, кроме восстановления ядерного потенциала как гарантии национальной безопасности

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24 октября 1991 Верховная Рада Украины утвердила постановление "О безъядерном статусе Украины". После распада СССР Украина владела третьим в мире по размерам ядерным потенциалом. Решение об уничтожении стратегических носителей и передачу России 1734 ядерных боеголовок Киев принял под давлением США и России.

В декабре 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, а последняя боеголовка была вывезена в Россию в августе 1996 года. В рамках трехстороннего соглашения США и Россия дали гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а также отказались от использования против нее силы "в соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ".

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Стоит отметить, что единственным государством, которое до того отказалось от разработок в ядерной области, была Южная Африка. Понять это решение можно - происходил демонтаж системы апартеида, к власти должен был прийти Африканский национальный конгресс. Фактически, отказ ЮАР от ядерного оружия стал возможен только в результате сноса ее прежнего государственного устройства. Но вопрос в другом - почему вторым государством в мире, которое отказалась от ядерного оружия, стала Украина?

Развитие событий в отношениях с Россией показали, насколько непродуманным и преступным по отношению к нашей стране оказался этот шаг. Все чаще возникает вопрос о возвращении Украине ядерного потенциала и статуса ядерной державы как фактора сдерживания агрессивных действий наших соседей.

В свое время вся атомная энергетика выросла из программы разработки ядерного оружия. Сегодня даже очень беглый анализ ситуации говорит о том, что экономический и научно-технический потенциал Украины достаточен для того, чтобы обеспечить обратный процесс. При существующей технологической базе восстановление ядерного потенциала и производство ядерных боеприпасов потребует пять-семь лет, если ежегодно вкладывать в эту программу 200-300 млн. долларов.

На территории Украины есть два предприятия по добыче и переработке урана, у нее есть завод по производству тяжелой воды, технология разработки электронных компонентов и даже специальная техника для измерения изотопного состава ядерных материалов. Отечественные специалисты утверждают, что Украина в очень короткие сроки может разработать такие недостающие технологии и мощности, как получение трития, реактор-производитель оружейного плутония, радиохимический завод по обогащению плутония и металлургический завод по производству оружейного плутония. Также стоит отдельно подчеркнуть, что Украина является одним из самых богатых запасами урана регионов.

Большим плюсом является и то, что из 20 ракетных комплексов, которые состояли на вооружении бывшего СССР, 13 были разработаны в днепропетровских КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Что касается самого ядерного цикла, интересно мнение руководителя Днепропетровского филиала Национального университета А. Шевцова, который считает, что для его запуска при наличии политической воли и 1 млрд. долларов понадобится всего полгода. Ученый считает, что Украина способна производить ядерные боеприпасы как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония.

Наиболее простым для нас может быть так называемый "плутониевый способ" производства ядерного оружия. Стоимость небольшого реактора для выработки оружейного плутония Pu-239 и радиохимического завода составит несколько десятков млн. долларов. Затраты можно снизить также за счет выделения плутония из ТВЭЛов. Погрешность учета ядерных материалов МАГАТЭ, равная 99%, позволяет на "потерях" 1% плутония, ежемесячно получать по одному ядерному боезаряду. "Плутониевый способ" позволит Украине в сжатые сроки стать обладателем 100 ядерных зарядов со средней мощностью в пределах 15 кг.

Способ создания ядерного оружия на основе обогащения урана U-235 до  уровня 90% более дорогой, поскольку более зависим от технологий. Но все необходимое для его реализации в Украине имеется, а постройка специальных высокоскоростных центрифуг - вопрос времени и привлечения средств. Таким путем пошли Пакистан и Индия, на него же выходят Бразилия и Аргентина. Академик НАНУ Виктор Барьяхтар считает, что в сравнении с Индией и Пакистаном Украина даже при очень плохих обстоятельствах могла бы значительно быстрее стать ядерной державой с ядерным оружием, чем эти страны.

От обычных вооружений, которые приходится время от времени применять, у ядерного оружия есть важная и уникальная черта: оно выполняет сдерживающую функцию не столько своими военно-техническими характеристиками, сколько самим фактом наличия у страны. Ядерное оружие является фактором "непрямого действия", гарантией политической значимости.  По словам Маргарет Тэтчер, именно наличие ядерного оружия как фактора сдерживания сыграло решающую роль в "холодной войне" между Западом и СССР.

Инициирование серьезного диалога о возвращении Украиной ядерного статуса выглядит вполне разумным шагом и будет способствовать пересмотру доказанно неэффективных гарантий безопасности. Кроме того, Украина может остановиться, вплотную приблизившись к созданию ядерного оружия и отложив этот шаг на самый крайний случай, как гарантию, необходимую для сохранения ее государственности. Такая программа может быть реализована в рамках проекта развития атомной энергетики с учетом расширения ее компонентов, которые потенциально могут быть использованы в военном деле.

Враждебные действия наших соседей, которые посягают на наши территории, не оставляют нам другого выбора, как создание собственного ядерного потенциала как гарантии безопасности и неприкосновенности наших границ.

(Источник)

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Теги: ядерное оружие, атомная энергетика, ядерный статус, внешнеполитическая стратегия
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