Украине нужно вернуть статус ядерной державы

24 октября 1991 Верховная Рада Украины утвердила постановление "О безъядерном статусе Украины". После распада СССР Украина владела третьим в мире по размерам ядерным потенциалом. Решение об уничтожении стратегических носителей и передачу России 1734 ядерных боеголовок Киев принял под давлением США и России.

В декабре 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, а последняя боеголовка была вывезена в Россию в августе 1996 года. В рамках трехстороннего соглашения США и Россия дали гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а также отказались от использования против нее силы "в соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ".

Стоит отметить, что единственным государством, которое до того отказалось от разработок в ядерной области, была Южная Африка. Понять это решение можно - происходил демонтаж системы апартеида, к власти должен был прийти Африканский национальный конгресс. Фактически, отказ ЮАР от ядерного оружия стал возможен только в результате сноса ее прежнего государственного устройства. Но вопрос в другом - почему вторым государством в мире, которое отказалась от ядерного оружия, стала Украина?

Развитие событий в отношениях с Россией показали, насколько непродуманным и преступным по отношению к нашей стране оказался этот шаг. Все чаще возникает вопрос о возвращении Украине ядерного потенциала и статуса ядерной державы как фактора сдерживания агрессивных действий наших соседей.

В свое время вся атомная энергетика выросла из программы разработки ядерного оружия. Сегодня даже очень беглый анализ ситуации говорит о том, что экономический и научно-технический потенциал Украины достаточен для того, чтобы обеспечить обратный процесс. При существующей технологической базе восстановление ядерного потенциала и производство ядерных боеприпасов потребует пять-семь лет, если ежегодно вкладывать в эту программу 200-300 млн. долларов.

На территории Украины есть два предприятия по добыче и переработке урана, у нее есть завод по производству тяжелой воды, технология разработки электронных компонентов и даже специальная техника для измерения изотопного состава ядерных материалов. Отечественные специалисты утверждают, что Украина в очень короткие сроки может разработать такие недостающие технологии и мощности, как получение трития, реактор-производитель оружейного плутония, радиохимический завод по обогащению плутония и металлургический завод по производству оружейного плутония. Также стоит отдельно подчеркнуть, что Украина является одним из самых богатых запасами урана регионов.

Большим плюсом является и то, что из 20 ракетных комплексов, которые состояли на вооружении бывшего СССР, 13 были разработаны в днепропетровских КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Что касается самого ядерного цикла, интересно мнение руководителя Днепропетровского филиала Национального университета А. Шевцова, который считает, что для его запуска при наличии политической воли и 1 млрд. долларов понадобится всего полгода. Ученый считает, что Украина способна производить ядерные боеприпасы как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония.

Наиболее простым для нас может быть так называемый "плутониевый способ" производства ядерного оружия. Стоимость небольшого реактора для выработки оружейного плутония Pu-239 и радиохимического завода составит несколько десятков млн. долларов. Затраты можно снизить также за счет выделения плутония из ТВЭЛов. Погрешность учета ядерных материалов МАГАТЭ, равная 99%, позволяет на "потерях" 1% плутония, ежемесячно получать по одному ядерному боезаряду. "Плутониевый способ" позволит Украине в сжатые сроки стать обладателем 100 ядерных зарядов со средней мощностью в пределах 15 кг.

Способ создания ядерного оружия на основе обогащения урана U-235 до уровня 90% более дорогой, поскольку более зависим от технологий. Но все необходимое для его реализации в Украине имеется, а постройка специальных высокоскоростных центрифуг - вопрос времени и привлечения средств. Таким путем пошли Пакистан и Индия, на него же выходят Бразилия и Аргентина. Академик НАНУ Виктор Барьяхтар считает, что в сравнении с Индией и Пакистаном Украина даже при очень плохих обстоятельствах могла бы значительно быстрее стать ядерной державой с ядерным оружием, чем эти страны.

От обычных вооружений, которые приходится время от времени применять, у ядерного оружия есть важная и уникальная черта: оно выполняет сдерживающую функцию не столько своими военно-техническими характеристиками, сколько самим фактом наличия у страны. Ядерное оружие является фактором "непрямого действия", гарантией политической значимости. По словам Маргарет Тэтчер, именно наличие ядерного оружия как фактора сдерживания сыграло решающую роль в "холодной войне" между Западом и СССР.

Инициирование серьезного диалога о возвращении Украиной ядерного статуса выглядит вполне разумным шагом и будет способствовать пересмотру доказанно неэффективных гарантий безопасности. Кроме того, Украина может остановиться, вплотную приблизившись к созданию ядерного оружия и отложив этот шаг на самый крайний случай, как гарантию, необходимую для сохранения ее государственности. Такая программа может быть реализована в рамках проекта развития атомной энергетики с учетом расширения ее компонентов, которые потенциально могут быть использованы в военном деле.

Враждебные действия наших соседей, которые посягают на наши территории, не оставляют нам другого выбора, как создание собственного ядерного потенциала как гарантии безопасности и неприкосновенности наших границ.

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