Украинская формула мира становится глобальной

Я приветствую всех, кто поддерживает совместные усилия!

И я обещаю: если будем по-настоящему объединены, мы сможем гарантировать справедливый мир всем народам. Более того, единство может предотвратить войны.

Дамы и господа!

Господин Генеральный секретарь!

Коллеги-лидеры!

Этот зал видел многие войны, но не был активным защитником от агрессии.

Во многих случаях здесь самым громким был страх войны, последней войны – войны, после которой никто больше не соберется в зале Генеральной Ассамблеи.

Третья мировая война рассматривалась как ядерная война. Конфликт между государствами, ведущий к применению ядерного оружия. Другие войны казались не столь страшными по сравнению с угрозой применения так называемыми великими государствами своих арсеналов ядерного оружия.

Итак, ХХ век научил мир воздерживаться от использования оружия массового уничтожения: не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать, а способствовать полному ядерному разоружению.

Честно говоря, это хорошая стратегия. Но это не должно быть единственной стратегией защиты мира от этой последней войны.

Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем этой силы. Но история демонстрирует, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас – террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Не имеют права!

Но на самом деле не ядерное оружие сейчас самое страшное.

Пока ядерное оружие не применяется, массовое уничтожение набирает обороты. Агрессор превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех вас.

Коллеги-лидеры!

Существует много конвенций, ограничивающих вооружение, но не существует реальных ограничений на превращение в оружие.

Позвольте привести пример. Еда.

С началом полномасштабной войны украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией. Сейчас наши порты на Дунае остаются мишенью для ракет и беспилотников. И это очевидная попытка России использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных ею территорий.

Россия использует цены на продовольствие как оружие. Это оказывает влияние на территории от атлантического побережья Африки до Юго-Восточной Азии. Таков масштаб угрозы.

Я хотел бы поблагодарить тех лидеров, которые поддержали нашу Черноморскую зерновую инициативу и программу "Зерно из Украины". Большое спасибо! Объединившись, мы сделали так, что оружие снова превратилось в еду. Более 45 стран увидели, как важно, чтобы украинское продовольствие было доступно на рынке от Алжира и Испании до Индонезии и Китая.

Даже сейчас, когда Россия сорвала Черноморскую зерновую инициативу, мы работаем над обеспечением продовольственной стабильности. И я надеюсь, что многие из вас присоединятся к нам в этих усилиях. Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов. И мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера.

Во-вторых, это использование энергии как оружия.

Мир не раз был свидетелем того, как Россия использовала энергию как оружие. Кремль использовал нефть и газ как оружие, чтобы ослабить лидеров других стран, когда они приезжали на Красную площадь.

Сейчас угроза еще больше. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но превращает электростанции других стран в настоящие "грязные бомбы".

Посмотрите, пожалуйста, как Россия поступила с нашей Запорожской атомной электростанцией. Обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации.

Есть ли смысл сокращать ядерное оружие, когда Россия превращает в оружие ядерные электростанции? Страшный вопрос.

Глобальная архитектура безопасности не предлагает никакой реакции или защиты от таких коварных угроз радиацией. И пока нет никакой ответственности для радиационных шантажистов.

Третий пример – дети.

К сожалению, разные террористические группировки похищают детей, чтобы оказывать давление на их семьи и общество. Но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодня.

Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем доказательства еще по сотням тысяч, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины и впоследствии депортированных. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за данное преступление.

Мы стараемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет?

Этих детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями... Это безусловно геноцид.

Когда ненависть становится оружием против одного народа, она никогда не останавливается на достигнутом. Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территорий Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено в Сирии. Россия почти поглотила Беларусь. Она очевидно угрожает Казахстану и странам Балтии... И цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах. Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут опустеть, если Россия добьется успеха в своем коварстве и агрессии.

Дамы и господа!

Агрессор сеет смерть и руины даже без ядерного оружия, но последствия – схожи.

Мы видим города и села в Украине, стертые с лица земли российской артиллерией. Полностью сравнены с землей! Мы видим войну беспилотников. Мы знаем, к каким последствиям может привести перенесение войны в киберпространство. Искусственный интеллект можно научить хорошо воевать, прежде чем он научится помогать человечеству. Слава богу, люди еще не научились использовать климат в качестве оружия. Если человечество не достигает целей климатической политики, это означает, что экстремальные погодные условия будут в дальнейшем влиять на нормальную жизнь на планете и какое-то злонамеренное государство также будет использовать это как оружие. И когда люди на улицах Нью-Йорка и других городов мира выходили на климатические протесты – все мы их видели... И когда люди в Марокко, Ливии и других странах погибают в результате стихийных бедствий... И когда острова и страны исчезают под водой... И когда торнадо и пустыни распространяются на новые территории... И когда все это происходит, одна неестественная катастрофа в Москве решила начать большую войну и убить десятки тысяч человек. Мы должны это остановить!

Мы должны действовать единым фронтом – победить агрессора и сосредоточить все наши возможности и энергию на преодолении этих вызовов.

Как происходит сдерживание ядерного оружия, так же должен сдерживаться агрессор и все его инструменты и методы войны. Каждая война сегодня может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не вспыхнет снова.

И не диалог между так называемыми великими державами где-то за закрытыми дверями может гарантировать нам всем новую эпоху без войн, а открытая работа всех народов ради мира.

В прошлом году я представил очертания Украинской формулы мира на Генеральной Ассамблее ООН. Позже в Индонезии я представил полную Формулу. И за последний год Формула мира послужила основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах.

Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Главное, что речь идет не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали Украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной. Ее пункты предлагают решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами.

Посмотрите: впервые в новейшей истории мы имеем реальный шанс прекратить агрессию на условиях подвергшейся нападению нации. Это реальный шанс для каждого народа добиться того, чтобы агрессия против вашего государства, если она, не дай бог, произойдет, закончилась не тем, что ваша земля будет разделена и вы будете вынуждены подчиниться военному или политическому давлению, а тем, что ваша территория и суверенитет будут полностью восстановлены.

Мы начали формат встреч советников по национальной безопасности и дипломатических представителей. Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии, – к совместной подготовке саммита.

Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять – спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто.

Пока Россия толкает мир до последней войны, Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Превращение в оружие должно сдерживаться. За военные преступления должно быть наказание. Депортированные люди должны возвратиться домой. А кафир должен вернуться на свою землю.

Мы должны быть объединены, чтобы добиться этого. И мы это сделаем.

Слава Украине!

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