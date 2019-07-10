Украинские мигранты за границей: интересна ли их судьба Киеву?

Во время президентской кампании команда Владимира Зеленского заявляла, что абсолютной и безоговорочной ценностью их политики будет Человек с большой буквы «Ч», его жизнь и безопасность. А, например, на день Конституции президент рассказал о своей любимой третьей статье: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Зе!команда даже делала на своем YouTube-канале целый выпуск о жизни украинских мигрантов в Варшаве, тем самым обнадежив миллион украинцев, что после выборов проявится забота со стороны государства о людях, живущих за границей. Но спустя почти полтора месяца с момента инаугурации Зеленского в отношении Украины к её рабочим мигрантам прогресса не видно даже на горизонте.

На сегодняшний день количество украинских мигрантов в Польше практически невозможно точно подсчитать. При этом правительство Республики Польской и разнообразные негосударственные организации сходятся во мнении, что украинских мигрантов на территории Польши в общей сложности около 1-1,5 млн человек. Вполне логично, что большинство из них составляют именно трудовые мигранты, покинувшие Украину в поисках либо лучшей жизни, либо просто лучшего заработка. То есть, те люди, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку именно права трудовых мигрантов чаще всего нарушаются, а иногда работодатели и вовсе цинично пренебрегают их здоровьем, безопасностью и даже жизнью.

Взять, например, недавнюю и крайне показательную историю с погибшим на территории РП украинским мигрантом Василеем Чорнеем из Ивано-Франковской области. Василий приехал в Польшу работать строителем. Чтобы зарабатывать больше, решил поработать столяром - без оформления. На производстве надышался испарениями лака и краски, потерял сознание. Работодательница, опасаясь, что соответствующие службы узнают о нелегальном трудоустройстве, не вызвала для Чорнея скорую помощь, а решила вывезти рабочего в лес и там бросить. Из-за этого Василий скончался, оставив в Украине престарелых родителей, жену и трех несовершеннолетних детей.

Дело Чорнея стало крайне «громким», для Польши. Его тело нашли и опубликовали снимок в Facebook с просьбой опознать погибшего. Тему подхватили польские СМИ, благодаря чему циничной работодательнице, скорее всего, не удастся избежать наказания.

Конечно же, историй, похожих на «кейс Чорнея», в Польше сотни. Нарушения прав украинских трудовых мигрантов или применение к ним насилия происходят чуть ли не ежедневно. Вспомнить хотя бы о побитом за национальность украинце во Вроцлаве, или об украинке, брошенной на улице из-за инсульта.

Проблема заключается в том, что лишь в единичных случаях людям удается вызвать по таким поводам достаточный «шум» и получить от общества поддержку, в том числе юридическую и материальную. И, на самом деле, все эти истории не о халатности работодателей, а о низкой эффективности украинской консульской и посольской службы.

Ситуации, похожие на историю Чорнея, тем более симптоматичны, что практически во всех похожих случаях сбором средств для пострадавших украинских трудовых мигрантов или их семей занимаются не украинцы, а поляки. И даже более того: украинское консульство, которое должно оказывать юридическую поддержку пострадавшему, а в случае смерти гражданина Украины репатриировать его тело на родину, этим, похоже, вообще не занимается. Никаких данных по теме в открытом доступе нет, а множество проживающих в Польше украинцев негодуют и жалуются на работу консульской службы. В связи с этим не так давно в Варшаве даже проходил протест украинских мигрантов под посольством Украины.

Радует, что хотя бы в ситуации с Чорнеем после возникновения серьезного «шума» в медиа, консульство отправило умершего домой. Но и в трагическом случае с Василием сбором финансовых средств и юридической поддержкой семьи погибшего занимается отнюдь не консульство. Все это по личной инициативе на себя взял Витольд Хоровский, почетный консул Украины в Польше, который объявил сбор средств для помощи семье погибшего украинца и за несколько дней собрал более 550 тысяч злотых (около 4 млн грн).

Важной задачей консульства должны стать решительное противодействие возникновению таких ситуаций и их предотвращение. Также и власть в Киеве не должна в таких случаях оставаться в стороне, - наоборот, демонстрировать принципиально новое качество заботы об интересах граждан. Потому что одних призывов вернутся в Украину недостаточно. Необходимо показать, что правительство и Президент действительно интересуются судьбой каждого отдельно взятого гражданина, оказавшегося за границей, независимо от того, сколько их там находится и почему.

Но пока более 1 млн. человек, которые пребывают в Польше и других странах, не услышали от нового президента ничего, кроме «возвращайтесь домой - строить страну». При этом в одной только Чехии число украинских мигрантов уже перевалило за 100 тысяч человек, и их число будет продолжать расти. Много украинских мигрантов в Словакии, в Венгрии, в Германии. Что интересно, в большинстве этих стран украинские мигранты на президентских выборах проголосовали именно за Владимира Зеленского, - по всей видимости, ожидая от него качественно нового отношения к ним.

Новый президент мог бы хотя бы морально поддержать мигрантов, дав понять, что о них помнят, что их судьба хоть кому-то интересна. Или хотя бы ради приличия обратить внимание на вопиющую ситуацию с гибелью Чорнея. Но, к сожалению, нового качества пока что нет и, скорее всего, не предвидится. Остается надеяться, что позитивно повлиять на положение украинских мигрантов сможет смена правительства после парламентских выборов.

Стоит помнить одну простую вещь: если не удается обеспечить достойный уровень жизни дома, позаботьтесь хотя бы о защите прав ваших граждан вне страны. Иначе разговоры о том, что человек - абсолютная и безоговорочная ценность вашей будущей политики, будут выглядеть не более чем лицемерием.

Специально для LIGA.net