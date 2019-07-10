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10.07.2019, 10:55

Украинские мигранты за границей: интересна ли их судьба Киеву?

Украинские мигранты за границей: интересна ли их судьба Киеву?
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Практика показывает, что консульские службы начинают заниматься проблемами трудовых мигрантов за рубежом лишь под сильным общественным нажимом

Во время президентской кампании команда Владимира Зеленского заявляла, что абсолютной и безоговорочной ценностью их политики будет Человек с большой буквы «Ч», его жизнь и безопасность. А, например, на день Конституции президент рассказал о своей любимой третьей статье: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Зе!команда даже делала на своем YouTube-канале целый выпуск о жизни украинских мигрантов в Варшаве, тем самым обнадежив миллион украинцев, что после выборов проявится забота со стороны государства о людях, живущих за границей. Но спустя почти полтора месяца с момента инаугурации Зеленского в отношении Украины к её рабочим мигрантам прогресса не видно даже на горизонте.

На сегодняшний день количество украинских мигрантов в Польше практически невозможно точно подсчитать. При этом правительство Республики Польской и разнообразные негосударственные организации сходятся во мнении, что украинских мигрантов на территории Польши в общей сложности около 1-1,5 млн человек. Вполне логично, что большинство из них составляют именно трудовые мигранты, покинувшие Украину в поисках либо лучшей жизни, либо просто лучшего заработка. То есть, те люди, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку именно права трудовых мигрантов чаще всего нарушаются, а иногда работодатели и вовсе цинично пренебрегают их здоровьем, безопасностью и даже жизнью.

Взять, например, недавнюю и крайне показательную историю с погибшим на территории РП украинским мигрантом Василеем Чорнеем из Ивано-Франковской области. Василий приехал в Польшу работать строителем. Чтобы зарабатывать больше, решил поработать столяром - без оформления. На производстве надышался испарениями лака и краски, потерял сознание. Работодательница, опасаясь, что соответствующие службы узнают о нелегальном трудоустройстве, не вызвала для Чорнея скорую помощь, а решила вывезти рабочего в лес и там бросить. Из-за этого Василий скончался, оставив в Украине престарелых родителей, жену и трех несовершеннолетних детей.

Дело Чорнея стало крайне «громким», для Польши. Его тело нашли и опубликовали снимок в Facebook с просьбой опознать погибшего. Тему подхватили польские СМИ, благодаря чему циничной работодательнице, скорее всего, не удастся избежать наказания.

Конечно же, историй, похожих на «кейс Чорнея», в Польше сотни. Нарушения прав украинских трудовых мигрантов или применение к ним насилия происходят чуть ли не ежедневно. Вспомнить хотя бы о побитом за национальность украинце во Вроцлаве, или об украинке, брошенной на улице из-за инсульта.

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Проблема заключается в том, что лишь в единичных случаях людям удается вызвать по таким поводам достаточный «шум» и получить от общества поддержку, в том числе юридическую и материальную. И, на самом деле, все эти истории не о халатности работодателей, а о низкой эффективности украинской консульской и посольской службы.

Ситуации, похожие на историю Чорнея, тем более симптоматичны, что практически во всех похожих случаях сбором средств для пострадавших украинских трудовых мигрантов или их семей занимаются не украинцы, а поляки. И даже более того: украинское консульство, которое должно оказывать юридическую поддержку пострадавшему, а в случае смерти гражданина Украины репатриировать его тело на родину, этим, похоже, вообще не занимается. Никаких данных по теме в открытом доступе нет, а множество проживающих в Польше украинцев негодуют и жалуются на работу консульской службы. В связи с этим не так давно в Варшаве даже проходил протест украинских мигрантов под посольством Украины.

Радует, что хотя бы в ситуации с Чорнеем после возникновения серьезного «шума» в медиа, консульство отправило умершего домой. Но и в трагическом случае с Василием сбором финансовых средств и юридической поддержкой семьи погибшего занимается отнюдь не консульство. Все это по личной инициативе на себя взял Витольд Хоровский, почетный консул Украины в Польше, который объявил сбор средств для помощи семье погибшего украинца и за несколько дней собрал более 550 тысяч злотых (около 4 млн грн).

Важной задачей консульства должны стать решительное противодействие возникновению таких ситуаций и их предотвращение. Также и власть в Киеве не должна в таких случаях оставаться в стороне, - наоборот, демонстрировать принципиально новое качество заботы об интересах граждан. Потому что одних призывов вернутся в Украину недостаточно. Необходимо показать, что правительство и Президент действительно интересуются судьбой каждого отдельно взятого гражданина, оказавшегося за границей, независимо от того, сколько их там находится и почему.

Но пока более 1 млн. человек, которые пребывают в Польше и других странах, не услышали от нового президента ничего, кроме «возвращайтесь домой - строить страну». При этом в одной только Чехии число украинских мигрантов уже перевалило за 100 тысяч человек, и их число будет продолжать расти. Много украинских мигрантов в Словакии, в Венгрии, в Германии. Что интересно, в большинстве этих стран украинские мигранты на президентских выборах проголосовали именно за Владимира Зеленского, - по всей видимости, ожидая от него качественно нового отношения к ним.

Новый президент мог бы хотя бы морально поддержать мигрантов, дав понять, что о них помнят, что их судьба хоть кому-то интересна. Или хотя бы ради приличия обратить внимание на вопиющую ситуацию с гибелью Чорнея. Но, к сожалению, нового качества пока что нет и, скорее всего, не предвидится. Остается надеяться, что позитивно повлиять на положение украинских мигрантов сможет смена правительства после парламентских выборов.

Стоит помнить одну простую вещь: если не удается обеспечить достойный уровень жизни дома, позаботьтесь хотя бы о защите прав ваших граждан вне страны. Иначе разговоры о том, что человек - абсолютная и безоговорочная ценность вашей будущей политики, будут выглядеть не более чем лицемерием.

Специально для LIGA.net

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Теги: польша, защита прав, гастарбайтеры, трудовые мигранты
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