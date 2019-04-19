Украинский след венгерского премьера в польских выборах

18 апреля 2019 года польский оппозиционный политик Славомир Нитрас в интервью медиа-группе Onet заявил, что премьер-министр Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан предлагал правительству «Гражданской платформы» еще в самом начале кризиса в Украине (2013-2014 г.) поделить территорию восточного соседа. Во время разговора с журналистом Нитрас также добавил, что, по его мнению, Виктор Орбан «очень опасен», поскольку он мечтает провести ревизию европейских границ, как Путин.

Интервью Нитраса вызвало микро-скандал в Украине, поскольку несколько крупных отечественных медиа его перепечатали, и это сделало необходимым следующий комментарий.

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Хотелось бы начать с того, что подтвердить или опровергнуть достоверность слов Славомира Нитраса сегодня практически невозможно как минимум по двум причинам.

Во-первых, Виктор Орбан - крайне неоднозначная и непредсказуемая личность, а его речи и идеи в последние несколько лет «сочатся» радикализмом, а потому о его взглядах можно говорить буквально всё что-угодно и отделить правду от вымысла чаще всего крайне тяжело.

Во-вторых, в ближайшее время Польшу ожидают выборы в Европейский парламент, и интервью Нитраса может быть частью широкой избирательной кампании польской оппозиции, которая давно исползует образ премьер-министра Венгрии как инструмент в избирательной гонке.

Последние социологические исследования перед выборами в РП отчетливо показывают, что консервативная правительственная партия «Право и Справедливость» не собирается уступать позиции и продолжает лидировать практически во всех опубликованных рейтингах. Оппозиция, несмотря на все усилия, не может «переломить» ситуацию в свою пользу. Все социологические исследования говорят о том, что у либеральной оппозиции серьезные проблемы с электоратом и улучшения пока не предвидится. А потому главной задачей «Европейской коалиции» является завоевание поддержки избирателей любыми правдами и неправдами.

На сегодняшний день отношения между Венгрией и Польшей складываются достаточно хорошо. Виктор Орбан и лидер «ПиС» Ярослав Качиньский имеют во многом схожие политические взгляды и совместно оппонируют политике Европейского Союза. Стоит вспомнить, что Европейская комиссия сегодня в процессе введения санкций и против Варшавы, и против Будапешта, а потому странно было бы игнорировать взаиную «симпатию» между Качиньским и Орбаном.

Как известно, в последние несколько лет венгерское правительство характеризуется недемократическими тенденциями во внутренней политике, и данный факт активно эксплуатируется польской оппозицией, которая во всю «трубит» о том, что, если «ПиС» выиграет в очередной раз, то сразу после победы Качиньский начнёт «закручивать гайки» в Польше, как Орбан в Венгрии. Абсолютно такую же риторику во время своего интервью использовал и Славомир Нитрас, хотя он и противоречит самому себе, заявляя, что Орбан «умный и хитрый», а Качиньский не очень.

Своим заявлением Нитрас пугает не только граждан Польши, но и Украину, даёт нам повод «насторожиться» и наблюдать за выборами в РП, - вдруг осенью 2019 года официальная Варшава под руководством «ПиС» резко пересмотрит повестку дня в отношении Киева?

Слова Нитраса, как говорят в народе, нужно «делить на два» хотя бы потому, что позиция Польши относительно Украины заметно позитивнее венгерской. Несмотря на все конфликты и пререкания в сфере совместной исторической политики, в Варшаве пока что никто не отказывается от стратегического статуса двусторонних отношений с Украиной, и это факт. При этом ситуация отношений Украины с Будапештом выглядит диаметрально противоположной. Достаточно взглянуть на последние события в двусторонних отношениях и на ситуацию в Закарпатье, чтобы человеку даже не очень посвященному в тонкости венгерско-украинских отношений стало ясно, что тут все не слишком хорошо.

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"Территориальные претензии" к Украине, о которых говорил польский оппозиционный политик, на сегодняшний день отсутствуют как у Венгрии, так и у Польши. У этих государств проходят последние остатки «ностальгии» по потерянным в 1939 году территориям.

Можно, однако, согласиться с Нитрасом в том, что у Венгрии сегодня присутствует «королевский (имперский) комплекс». От себя добавлю, что при анализе последних действий правительства Венгрии во внутренней политике, в отношениях с ЕС и соседями видно, что этот комплекс лишь начинает раскрываться.

Сценарий появления у Венгрии территориальных претензий к Украине хотя и кажется фантастическим, при некоторых условиях вполне может воплотиться в реальность. И кто бы ни стал нашим следующим президентом, сложные отношения с Будапештом обязательно дадут о себе знать.

Чтобы каким-то образом снизить «накал» в венгерско-украинских отношениях, Киеву необходимо перемотреть свою риторику в отношении западного соседа и делать ее менее агрессивной и конфликтной.