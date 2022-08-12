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Украинцам нужно меняться и принуждать меняться политикум. Это вопрос выживания страны

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Украинцам нужно меняться и принуждать меняться политикум. Это вопрос выживания страны

общественно-политический деятель
12.08.2022, 21:07

Дихотомии в Украине больше нет. Нет вопроса о векторе в сторону РФ, нет вопроса о языке. Всем нам и политикам придется жить в европейской повестке

До 24 февраля 2022 года украинская политика жила в вечной дихотомии: мы за сближение с Россией или за курс на Европу, за русский язык или за украинский, за вход в Таможенный союз или за вхождение в ЕС. 

На фоне этого многие симпатики политиков закрывали глаза на происходящее вне этих баталий. Да, говорили они, он, может, и мерзавец, но он наш мерзавец. Он ведь за наши взгляды, а те, кто против, еще хуже, добавляли они. И так считала каждая сторона. Поэтому у нас выбирали дважды сидевшего уголовника президентом или закрывали глаза на то, что за украинский язык агитировала конформистка-коммунистка в красивой вышиванке. 

Принцип свой-чужой был главным. Этот принцип помогал закрывать глаза и на более страшное действие – на коррупцию украинских политиков. И помогал им держать украинцев на коротком поводке. Потому что пока украинцы драли друг другу чубы, украинские политики спокойно пилили бюджет, лоббировали интересы олигархов и самообогащались. Политика для многих стала бизнесом. Увы.

Теперь дихотомии больше нет. Для нее нет места. Нет вопроса о векторе в сторону России. Есть вопрос лишь о том, с какой скоростью прочь от нее. 

Нет вопроса об украинском языке. В Украине есть один государственный язык – украинский. И это аксиома. Дома, в приватной обстановке, в соцсетях или в постели можешь использовать любой язык – хинди, финский, польский, русский, иврит, английский, венгерский или суахили. Это твой выбор. Главное, чтобы тебя понимали. Но в госорганах и на официальных ресурсах использовать можно лишь украинский. Идешь на эфир на телевидение? Используй украинский. Не знаешь его? Выучи, и тогда возвращайся. 

Никто никому не может запретить использовать в личном общении какой угодно язык, но никто не имеет права так же и игнорировать государственный язык. Этот вопрос закрыт для всех, кроме перевозбужденных особей, которые не поняли, что время изменилось, и их повестка устарела. И пилить бюджет под дихотомию у них больше не получится.

Теперь политикам придется жить в европейской повестке. Ты за рост налогов или за их снижение; за социальные программы или за выделение средств на дороги; за поддержку определенных отраслей или за малый бизнес; ты все же за увеличение бюджета армии или так ничего и не понял и далее против? 

Денег всегда мало, а потребностей много. Придется выбирать и на этом строить отношения с электоратом. Да, не все политики это поняли, но им придется это понять и принять. Или они исчезнут из политикума.

И придется следить за репутацией. Это скоро станет так же важно для всех украинцев, как сегодня для всех европейцев. Не получится говорить, что ты приличная партия, если у тебя в парламенте сидят насильники, воры, наркоманы, коррупционеры, лжецы, дураки и сексисты. Ты либо от них избавляешься, либо теряешь свою поддержку у избирателей. Как в ЕС. 

Многим кажется это нереальным. Но они просто еще не поняли, как мы меняемся. Да, не сразу. Да, не все. Но процесс пошел. И платим мы за это тысячами жизней украинцев, которые ежедневно бьются с ордой не только за право Украины существовать на карте, но и за право стать цивилизованным европейским государством. 

Так что политика после Победы поменяется. Даже если многие политики будут против. Я не сомневаюсь, что в политику по-прежнему будут рваться и попадать популисты, дураки и мерзавцы. Но я уверен, что со временем их будет все меньше и меньше. Украинцы будут вынуждены повзрослеть и быстро политически проэволюционировать. Иначе все жертвы бессмысленны, а перспективы государства печальны. Так что меняйтесь сегодня и уже сегодня принуждайте меняться политиков. Это не просто желание, а вопрос выживания!

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