Украинцам нужно повзрослеть. Этот мой тезис вызвал дискуссию. Разве я что-то не то сказал?

Многие люди, в том числе, которых я очень уважаю, не согласились с моим тезисом о том, что Украине и украинцам нужно повзрослеть.

Одни поняли это так, что я написал, что Запад хороший и никогда не ошибается. С их точки зрения, тезис о взрослении не совместим с тезисом об ошибках или измене Запада.

Другие, наоборот, поняли это так, что я написал, что не надо сотрудничать с Западом. С их точки зрения, тезис о взрослении не совместим с тезисом о необходимости сотрудничества с США, ЕС, Международным валютным фондом.

Давайте разбираться.

Во-первых, "надо взрослеть" не обязательно означает, что мы плохие дети, а кто-то хороший взрослый, поэтому нам нужно во всем их слушаться. Может быть наоборот – мы хорошие дети, а кто-то плохой взрослый. И эта ситуация намного хуже, потому что шансов у хорошего ребенка против плохого взрослого нет.

А это означает, что просто надо взрослеть, и это надо делать немедленно и очень быстро.

Главная идея тезиса "надо взрослеть" – мы сами за себя отвечаем, никто не обязан сделать нам хорошо, и наши просьбы, истерики и шантаж – напрасны.

Теперь давайте разберемся по сотрудничеству с Западом.

Тезис о взрослении противоречит тезису о сотрудничестве только в одном случае – если рассматривать его в парадигме "внешнего управления", навязанном нам Россией. То есть – если все эти вещи, которых требует от нас Запад: верховенства права, прозрачного корпоративного управления, независимых регуляторов, приватизации, дерегулирования, профессиональной государственной службы, натовских стандартов в армии, прозрачных публичных закупок и тому подобное. Если это все плохие вещи, которые нам не нужны, а Западу нужны от нас ради каких-то его корыстных интересов.

Тогда, в этой парадигме "внешнего управления", взрослеть значит отказаться от плохих вещей, которые нам навязывают внешние корыстные субъекты.

Если же исходить из того, что все перечисленные вещи нужны нам самим, – тогда взрослеть – значит взять на себя ответственность за то, что нам самим нужно. И принимать помощь от тех, кто хочет нам в этом помочь.

Сообщения в стиле "ха-ха, о взрослении пишут те же люди, которые говорят, что нам нужен МВФ" выглядят как "ха-ха, о взрослении пишут те же люди, которые говорят, что надо получить аттестат о среднем образовании".

Если взросление – это бросить школу и быстрее получить свой первый тюремный срок, тогда сентенции о взрослении и аттестате выглядят несовместимыми. Если же взросление – это об ответственности за собственную жизнь, об образовании, профессии и достойном месте в обществе – тогда противоречия нет.

Итак, если какие-то тезисы вам кажутся противоречивыми, – отрефлексируйте рамку, в которой вы их воспринимаете. Возможно, эта рамка навязана вам или местным мелким бандитом, или большим бандитом с Лубянки.

Хотя, не исключаю, действительно есть люди, которые считают либеральную экономику, демократию, права человека плохими вещами, от которых нужно отказаться. Тогда странно, почему они читают мои колонки.

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