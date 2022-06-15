Украинцы слабо представляют себе своего врага. Не армию РФ как структуру, а организмов

Из комментариев в Facebook и личного общения с друзьями из западных областей Украины сделал вывод, что украинцы слабо представляют себе своего врага. Не армию как структуру, а именно организмов.

Казалось бы, зачем изучать эту иную форму биологической жизни? Нужно просто уничтожать оккупантов, не сильно разбираясь, что там наслоено веками в черепной коробке.

Но украинцы часто пытаются прогнозировать действия врага, наделяя его несвойственными ему качествами. По аналогии с собой. Естественно, что, опираясь на ложные представления, невозможно получить правильный вывод.

Они другие. Совсем.

Я не эксперт-антрополог. Но вырос на российском Крайнем Севере. Первое осознание себя пришло там. Долго жил среди них. Учился в Сибири. Служил на Дальнем Востоке. Работал в Москве. Поэтому немного себе представляю предмет. Попробую разрушить стереотипы.

Самый распространенный стереотип — это субъектность россиян.

Выражается он в том, что украинцы часто пишут, мол умрет президент РФ Владимир Путин, а там 140 млн, которые нас ненавидят. Ни на что его смерть не повлияет.

Украинцы просто наделяют россиян своими качествами. Это украинцы могут влиять на власть, поднимая свое отношение снизу вверх. Какой бы совковой и малоросской ни была, по своей сути, любая украинская власть, но ей приходилось и приходится считаться с требованиями народа.

В России все не так. Вероятно, сложные климатические условия, огромные территории, православие в самой жесткой форме, царизм, крепостничество и отрицательная селекция репрессий создали такую удивительную форму коллективного существования, при которой у основной массы нет своего мозга. Просто нет. Примите это как данность.

Отдельный индивид может быть нобелевским лауреатом, талантливым инженером, но все, что касается общественного, — табу. Для этого есть власть, она должна об этом думать. А они должны безоговорочно подчиняться.

Власть в России, как известно, от Бога, и такая схема есть прямое следование заповедям.

Поэтому вы часто видите в видео опросов на улицах – "я в политике не разбираюсь, но поддерживаю решение нашего президента!".

Там вполне уживается совок с православием, религия с угрозами миру и прочая дичь, которая транслируется властью в массы, с помощью отработанных веками технологий управления. Поэтому и президент Чечни Ахмат Кадыров, резавший головы их сыновьям, имеет звание героя России, а в Санкт-Петербурге есть мост, названный в его честь.

Запомните, у россиянина нет своего мнения, оно успешно заменено на то, что ему заложили. И он отождествляет себя со страной не через личные ощущения, а через власть и символы.

Проверить это очень легко: задайте вопрос украинцу "какой образ возникает у него при слове "Украина"?". Услышите разные ответы, но большинство будут описывать условный "садочок біля хати". При таком же вопросе большинство россиян представляет себе Россию как куранты, голубые ели, кремлевскую стену.

Они создали и отшлифовали такое общество, в котором один или несколько человек, на самом верху вертикали, могут творить все что угодно, при этом абсолютно поддерживаясь "глубинным" народом. Всякие смутьяны, которые задаются вопросами, не готовы истово довериться любой авантюре очередного царька, либо уничтожаются, либо выталкиваются из общества на чужбину.

Естественно, что при смене царька может произойти кардинально противоположное изменение вектора общественного движения, и оно будет так же горячо поддержано российским народом. Так, после смерти Сталина моментально закончилась корейская война, а Тито вновь стал другом советского союза. Строившие коммунизм в конце 80-х с головой ринулись в перестройку, а затем и в капитализм, так же истово веря в силу доллара, как чуть ранее Ленину и Марксу.

Поэтому никаких сомнений, что все может кардинально измениться с заменой главного актера наверху этой пирамиды, у меня лично нет.

Кстати, стереотипы работают и в другую сторону.

С этим, например, связан удар по Киеву. Россияне не сомневались, что достаточно пленить президента Украины Владимира Зеленского и подписать все, что они хотели, и Украина будет их.

В России так бы оно и было: расстрелял Белый дом из танков, арестовал конкурентов – молодец! Мы все теперь твои рабы.

Но вот в Украине я себе этого представить не могу. Даже если бы они смогли захватить Киев, взять в плен Зеленского и подписали все, что хотели, все равно это бы ничего не решило для всей Украины. Без возможности дойти в каждую область, громаду и физически уничтожить всех патриотов, победить Украину нельзя. И даже история с беглым президентом Виктором Януковичем их этому не научила. Так сильно они ошибаются, проецируя себя на нас.

Еще один важный стереотип – считать россиян подобными себе, в эмоциональном смысле. Общее культурное пространство так поработало над украинцами, что многие искренне верят, что они такие же люди, как и мы. Это не так.

Эмоциональную основу того общества составляет жестокость и страх. Это закладывается с детства.

Мои друзья с западной Украины, моего возраста, не верили мне, что детей можно постоянно бить. Я не могу точно сказать про Москву и Санкт-Петербург, это все-таки не совсем Россия. Но что касается всего остального пространства, там это практически норма: ребенок с детства попадает в условия выживания и насилия. Его бьют дома, бьют в школе, бьют на улице. Бьют те, кто сильнее, старше или организованнее. Инстинктивно они стремятся держаться более сильного или войти в коллектив сильных — это способ выживания.

Поэтому так и распространены детские криминальные субкультуры типа АУЕ (арестантский уклад един). И если вы думаете, что это какая-то редкость, то ошибаетесь.

В таких условиях ценность силы, жестокости и безоговорочной поддержки лидера формирует как раз то общество, о котором я и пишу.

Украинцы же, будучи эмпатичной нацией, спасая не только людей, но и животных, наделяют этими качествами своих врагов и не понимают, как можно творить такие зверства. Они искренне думают, что это какие-то отдельные части из садистов и психопатов, типа гитлеровских СС.

Да нет ребята – они почти все такие! За редким, конечно, исключением.

Многим украинцам это ошибочное суждение стоило жизни. В первые дни войны, когда вроде бы вменяемые люди искренне делились, что мол бомбят только военные объекты, а жить и в оккупации вполне возможно, мне криком хотелось кричать, как они ошибаются.

Поймите – ничем человеческим их пронять невозможно. Ни нашим горем, ни демонстрацией разрушений, массовых убийств. Это бесполезно. Их власть заботливо подсовывает им "отмазки" — это они сами себя бомбят, "нацики" убивают мирных жителей, и все это логично вплетается в наслоения в мозгу россиян, ведь они же понимают, что в самой России это вполне возможно.

Следствием такой особенности есть то, что стоит россиянам усомниться в силе своих лидеров, увидеть другую силу, они легко развернут свои убеждения на 180 градусов. Если же они верят в силу царька, никакие санкции, никакие объективные показатели их ни в чем не переубедят. Они будут кору жрать, но боготворить своего лидера. И в этом еще один стереотип, но уже запада, который мерит их по себе. Тоже жестокая ошибка.

Еще одним следствием такого жизненного устройства есть то, что самым мощным инструментом управления ими является страх. Им эта эмоция знакома лучше всего. Страх быть избитым, униженным, ограбленным с ними всю их жизнь. Даже деньги им, по большому счету, нужны не для того, чтобы получить какие-то возможности и свободу, а чтобы защитить себя от страха.

Это четко поняли чеченцы во время их войны. Сначала они пытались достучаться через мировые и российские СМИ, крича о том, как мирный город Грозный разносится в пыль, показывая улицы, устланные трупами мирных жителей. Это не произвело никакого эффекта. Тогда они стали резать головы солдат на камеру и захватывать заложников. Страх увидеть свою кровиночку без бесполезного, но необходимого органа, запустил антивоенные настроения. Начало затухать.

Но новый российский царек умел, и умеет до сих пор, поднимать ставки. Взорванные дома породили другой, больший страх и, несмотря на явные уши ФСБ, зомбаки благословили его на новую войну.

Чеченцам не оставалось выбора: либо террор, либо быть уничтоженными полностью. Взорванные самолеты, аэропорт, захват заложников в театре развернули страх, и царьку нужно было либо стирать их с лица земли оружием массового уничтожения, либо купить коллаборантов. Купили. Страх ушел и россияне благодарны за это своему лидеру.

В войне с Украиной, так как она идет только на нашей территории, у них нет никакого страха. Именно поэтому не объявляют мобилизацию. Страха у "глубинного" народа быть не должно. Власть слишком хорошо знает силу его воздействия.

К нам засылаются самые бедные и убогие, готовые рискнуть в лотерею, — получить 300 000 в месяц и остаться живым, еще и намутить стиральную машину с украинским интерфейсом. То, что эти деграданты утилизируются, никого в России не волнует и никакой ассоциации с собой не происходит. Это же не самолет и не театр, где каждый может оказаться.

Как мне показалось, самые сильные информационные моменты этой войны для россиян были следующие:

- видеоролик, где пленным оркам простреливают ноги;

- спаленный крейсер "Москва", который типа мирно плавал в нейтральных водах со срочниками на борту;

- удары украинской авиации по Белгороду.

Эти события реально вызвали в них страх, что с ними может тоже что-то случиться, а не просто безнаказанно убивать украинцев и стирать их города с лица земли.

Это же подтверждают и панические звонки от крымчан, которые все это время плевать хотели на то, что у нас происходит, но теперь, услышав, что нам могут поставить оружие, способное доставать до Крыма, начали нервничать.

За очень редким исключением, россияне не способны сопереживать, чувствовать чужую боль, вот если это может коснуться лично их, тогда да – включается режим "паника".

Россиянин понимает только силу и возможность наказания. Их он уважает и боится. Все остальное ему фиолетово.

Нам бы подумать над тем, как закошмарить "дорогих россиян", не став при этом государством-террористом и не настроив против себя чистоплюйский запад. Тогда можно будет говорить о переломе и скорой победе. Горы трупов соотечественников их не сильно волнуют, поэтому поддерживать царька в его шизоидных планах собирания земель они могут бесконечно, если это не коснется лично их. Тем более, что, пока некий виртуальный страх от утраты компенсируется вполне реальными 7 млн рублей, желающих поиграть в рулетку будет немало.

И последнее. Украинцы называют россиян русскими.

Это то, что нужно их пропаганде – мол мы все русские и с нами Бог, русские не сдаются, русские своих не бросают и т.п. Им важно поддерживать ощущение, что главные в империи – русские, несмотря на то, что удельный вес и влияние в РФ этого этноса постоянно снижается.

Титульной нации и среди оккупантов немного. В основном это уже завоеванные народы: буряты, тувинцы, якуты, черкесы, дагестанцы, чеченцы, украинцы этнические, переселенные в Россию, украинцы, оккупированные на Донбассе, в Крыму.

Такое наше отношение ведет, на мой взгляд, к двум проблемам:

- Мы поддерживаем имперскую внутреннюю политику, раскручивая русских, как "держащих шишку", а ведь они с каждым днем ее теряют. И грязную работу за них делают нацменьшинства, которые уже даже и не меньшинства по количеству. Фактор национального взрыва мне кажется гораздо более вероятным, чем, не раз обсуждаемые экспертами, варианты заговора элит, крупного бизнеса или военных. Эти то категории там накормлены и счастливы, даже невзирая на санкции. Но вот усиление активных национальных групп – кавказцев, татар, башкиров и особенно стремительно рвущихся наверх украинцев из оккупированных регионов – волнует московские элиты не на шутку.

- Мы закладываем возможность индульгенции для тех субъектов российской федерации, которые активно участвуют в войне с Украиной. Уже сейчас начинают разгоняться тезы, что мол нет вины угнетенных народов, входящих в РФ, в том, что империя их послала на войну. Это все русские виноваты. Мотивы понятны – в случае развала федерации, национальные республики хотят избежать репараций и ответственности за творимые ими сейчас преступления.

Не нужно этого делать.

Да и вообще, пора уже разделять русских, как национальность (а их достаточно достойных людей как в Украине, так и по всему миру), и россиян, как тех, кто принял в себя эти правила и стал такими как они. А стать россиянином – существом с такими характеристиками – может представитель любой национальности.

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