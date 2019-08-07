Ультиматумы Кремля и красные линии Зеленского

Сегодня между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным незаметно нарисовалась первая "красная линия" - "особый статус" "ЛНР-ДНР". После телефонного разговора двух президентов в Кремле сообщили, что для прекращения обстрелов исключительно важны изменения в Конституцию. На что Банковая выпустила лаконичный релиз, что для прекращения убийств нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Циничность предложения Путина в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. На человеческом языке это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов.