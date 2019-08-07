Ультиматумы Кремля и красные линии Зеленского

Циничность предложения Путина в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. На человеческом языке это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов.
Для Зеленского это правильная красная линия. И вместе с Путиным по другую сторону этой баррикады находится только одна фракция - Оппозиционная платформа. Думаю, в глубине души Виктор Медведчук представляет себя если не Муфасой из "Короля-льва", то Шрамом. В действительности же, на фоне всех этих смертей, трагедий и предательств бывшие регионалы больше напоминают стаю гиен под предводительством Шензи.
(Источник - блог автора)