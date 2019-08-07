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07.08.2019, 16:08

Ультиматумы Кремля и красные линии Зеленского

Ультиматумы Кремля и красные линии Зеленского
депутат Верховной Рады

Путин поднял тему изменений в Конституцию Украины на фоне гибели четырех украинских военнослужащих. На человеческом языке это называется шантаж

Сегодня между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным незаметно нарисовалась первая "красная линия" - "особый статус" "ЛНР-ДНР". После телефонного разговора двух президентов в Кремле сообщили, что для прекращения обстрелов исключительно важны изменения в Конституцию. На что Банковая выпустила лаконичный релиз, что для прекращения убийств нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Циничность предложения Путина в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. На человеческом языке это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов.

Для Зеленского это правильная красная линия. И вместе с Путиным по другую сторону этой баррикады находится только одна фракция - Оппозиционная платформа. Думаю, в глубине души Виктор Медведчук представляет себя если не Муфасой из "Короля-льва", то Шрамом. В действительности же, на фоне всех этих смертей, трагедий и предательств бывшие регионалы больше напоминают стаю гиен под предводительством Шензи.

(Источник - блог автора)

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, телефонный разговор, переговоры по донбассу
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