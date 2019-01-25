Урок Brexit не выучен: Тимошенко предлагает роковую ошибку

"Людям нужно право досрочно снимать коррумпированного мэра, прокурора, недееспособное правительство или президента. Сейчас это происходит через революции и большое количество жертв. Я убеждена, что референдум по народной инициативе это изменит", - говорит Юлия Тимошенко в предвыборном ролике.

Такое предложение одного из фаворитов предвыборной гонки - повод задуматься, что же именно предлагает Тимошенко избирателям.

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Без продуманного конституционного закона о референдуме любые вопросы об устройстве государства, о евроатлантической интеграции или о статусе оккупированных территорий, вынесенные на референдум, могут привести к британскому сценарию Brexit, когда полстраны "за" и еще половина - "против", и каков бы ни был конечный итог, правительство все равно гарантированно лишается поддержки огромной части избирателей и оказывается в тупике.

В 2016 году 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, а 48% - против. Спустя два года после того, как популизм утих и британцы начали считать деньги, они поняли, что прогадали. По некоторым опросам, теперь цифры сторонников и противников Brexit поменялись местами. Теперь в Британии глубокий политический кризис, которым может привести к разрушительным последствиям для экономики, если решение о выходе из ЕС 29 марта не удастся отложить. Плебисцит с провокационным вопросом оказался слишком трудным уроком даже для такой прочной демократии, как в Великобритании, где политическая культура формировалась столетиями, а парламент появился еще в ХІІІ веке.

Ключевая ошибка - попытка решать сложные и требующие компетентности вопросы простым большинством. Вторая - то, что премьер-министр Дэвид Кэмерон пошел на поводу популистов и затеял референдум из чисто тактических соображений. Эксперты считают, что он не верил в победу евроскептиков.

Тимошенко же предлагает не просто провести голосование, а внести в систему представительской демократии в Украине как существенный элемент форму прямой демократии - и закрепить ее в новой Конституции.

Кто-то скажет - посмотрите на Швейцарию. Несколько референдумов в год. Страна процветает. В Швейцарии система референдумов вшита еще в первую Конституцию 1874 года. Этой системе 217 лет. К тому же, в стране своеобразная система федеративных кантонов, и вместо одного президента там Федеральный совет. Председатель этого органа избирается на один год. Это важно знать, чтобы понимать замысловатость политического устройства Швейцарии и не приводить ее опыт как удачный пример для Украины. Пример парламентской Британии подходит для нас значительно лучше.

Представьте, как в стране со слабыми институтами, часто нестабильной политической ситуацией и войной с РФ, можно предложить для народного референдума сложный вопрос - что может произойти, при нашей-то неподготовленной для этого почве? По аналогии вспоминается роман "Черная рада" Пантелеймона Кулиша, в котором история многолетних казацких распрей заканчивается избранием гетманом ставленника Москвы Брюховецкого и заключением им политического союза с царем. Вот вам и народная мудрость. Именно поэтому прямая древнегреческая демократия эволюционировала в представительскую, когда народ избирает парламент, доверяя ему ответственность для принятия компетентных решений.

С другой стороны, обещание Тимошенко о проведении референдума вообще не выглядит выполнимым. Электоральные возможности Батькивщины в следующей Раде ограничиваются 20-25% голосов. Пик популярности партии прошел еще в 2007 году, когда политическая сила ЮВТ получила около 30% голосов на парламентских выборах. Без союзников переформатировать политическую систему и принять на референдуме Конституцию невозможно. А даже среди потенциальных союзников Батькивщины - Самопомощи, Гражданской позиции или Радикальной партии - менять Конституцию никто не собирается.

В 2012 году регионалы большинством приняли закон о Всеукраинском референдуме, который прописывал новую процедуру и то, какие вопросы можно на референдум выносить. Оппозиционная Батькивщина тогда заявила о антиконституционности закона, с помощью которого власть Януковича готовилась легализовать вступление Украины в таможенный союз. В апреле 2018 года в Конституционный суд признал этот закон неконституционным.

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Трудный опыт Украины показывает, что взвешенный конституционный закон о референдуме - вопрос филигранных договоренностей с будущими союзниками, и что технически и юридически он должен быть безукоризненным. И, конечно, включать в себя мощный набор ограничений и предохранителей: какие вопросы можно выносить для принятия простым большинством (например, вопросы местного самоуправления), а какие - двумя третями голосов и больше. И если все-таки придется обращаться к формам прямой демократии, необходимо обезопасить страну от вполне возможного политического кризиса.



Пока больше похоже на то, что самостоятельно Батькивщина весь спектр предвыборных обязательств, озвученных Тимошенко, просто не потянет.