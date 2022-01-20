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Урок пассивной агрессии от Зеленского, или Не думай о розовом слоне

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Урок пассивной агрессии от Зеленского, или Не думай о розовом слоне

эксперт по коммуникациям, автор и ведущий подкаста Інше інтерв'ю
20.01.2022, 21:12

Президент Украины в очередной раз обратился к украинцам и призвал "сохранять спокойствие". Что мы услышали в этом видео, а чего Зеленский не сказал

Впервые за две очень беспокойные недели президент Владимир Зеленский наконец-то обратился к нации. Видео под названием "Без паники. С верой в Украину и мир", которое, очевидно, задумывалось как успокаивающее, скорее вызывает возмущение и обоснованные сомнения, что "все под контролем".

Итак, что мы услышали в этом видео

Обращение к украинцам глава государства начинает с того, что их стесняет. Называет не новостью войну с Россией и удивляется паническим настроениям в обществе. Традиционно обвиняет украинские СМИ в накручивании и делает все, чтобы у зрителей возникла вина даже при мысли о "тревожном чемоданчике" и карте укрытий.

В то же время, избегает упоминаний о том, что тема возможного полномасштабного вторжения РФ уже несколько недель является одной из главных в мировой прессе.

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Не упоминает Зеленский и о заявлениях американской стороны о том, что риски вторжения сейчас самые большие с 2014 года. Создается впечатление, что сценаристы видео поставили цель пристыдить украинцев за то, что чувствовать в эти дни естественно – тревожность.

Дальше президент советует "успокоиться и не бежать за гречкой и спичками". Повторяет как мантру призыв не паниковать, потому что "все под контролем и идет по плану". Причем, по какому и главное, по чьему плану, Зеленский не уточняет.

Его слова "не думать тревожно" напоминают просьбу не думать о розовом слоне, образ которого моментально появляется в голове, как только услышишь о нем.

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Напоследок Зеленский примеряет на себя костюм Ванги и заглядывает в будущее (я не шучу, посмотрите сами). Говорит, что скоро отметим День Соборности, потом откроем Запорожский мост, потом будем праздновать Пасху и есть шашлыки, а потом копать огороды и гулять свадьбы… И так до следующей зимы. Некий автотренинг.

Это коротко о том, что было в этом видео. Чего же там не было

Во-первых, отчета об актуальном положении вещей. Что же происходит на наших границах? Насколько серьезна опасность?

Второе – каковы варианты развития событий?

Третье – какие конкретные шаги сейчас предпринимает власть?

Четвертый – что делать украинцам, кроме как успокоиться и планировать шашлыки на майские?

Прежде всего, не было откровенного и взрослого разговора ответственного лидера со своим народом.

Уверенный, четкие ответы на конкретные вопросы, которые сегодня висят в воздухе, имели бы гораздо успокаивающий эффект, чем эта, простите, сказочка на ночь.

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Зеленский Владимир война Украина - Россия видео зеленского
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