Урсула фон дер Ляйнен во главе Еврокомиссии: решение или проблема

На этой неделе Европарламент будет голосовать за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Европейской комиссии. Событие это важно не только для Европы, но и для Украины, поскольку глава Еврокомиссии – человек, который полностью контролирует исполнительную власть Евросоюза.

Роль главы ЕК трудно преувеличить. Практически каждое событие, связанное с отношениями по линии Брюссель – Киев, не обходилось без участия Жан-Клода Юнкера, нынешнего и уже уходящего с должности председателя Еврокомиссии. И при продолжении этих отношений Украине вряд ли удастся избежать контактов с госпожой фон дер Ляйен или любым другим председателем Еврокомиссии.

Насколько известно, Урсула фон дер Ляйен, ныне исполняющая роль министра обороны Германии, имеет неоднозначную позицию относительно того, что происходит между Украиной и Россией. Это в целом совпадает с настроениями, царящими в Берлине, где одновременно постоянно порицают РФ, но при этом не забывают сближаться с ней в других аспектах двусторонних отношений.

Заявления фон дер Ляйен разнятся от темы к теме, по всей видимости, в зависимости от общеполитического контекста и состояния немецко-российских отношений на момент высказывания. Проще говоря, заявления министра обороны Германии напоминают попытку балансировать между симпатией и антипатией к РФ, что в целом является примером несколько циничного, но всё же прагматизма.

Взять, например, хотя бы выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте 10 июля. Кандидат на должность председателя ЕК заявила, что Россия не прощает слабостей, а потому Европа все же должна вести диалог с Москвой, но «с позиции силы».

Также кандидат на председателя ЕК в 2014 г. выступала за сохранение диалога с Москвой, как необходимого условия для решения многих региональных и международных кризисов и проблем безопасности.

Одновременно фон дер Ляйен констатирует, что Россия по-прежнему, несмотря на нарушение ею международного права, остается соседом Европы, а потому диалог с ней в целом неизбежен, и Европа должна быть к нему не просто готова, но ЕС необходимо выстроить единую и сильную политику в отношении РФ. Естественно, такая политика может быть разной, но, скорее всего, это не будет жесткая оппозиция к РФ и к её действиям в Восточной Европе. Тем более, что по последним событиям на европейской политической арене становится понятным, что уже даже «мэйнстримные» политические силы в ЕС начинают задумываться о необходимости если не перезагрузки, то хотя бы нормализации отношений с Россией.

Урсула, которая на следующей неделе захочет сначала получить поддержку Европарламента и после этого не конфликтовать, а сотрудничать с евродепутатами, будет вынуждена несколько изменить свою риторику по «спорным» вопросам. Например, если ранее фон дер Ляйен выступала за «европейскую армию», то сегодня она уже изменила мнение и говорит лишь об «армии европейцев», где решения об «опасных операциях» требуется принимать на национальном уровне. В политике, в отличие от арифметики, от перемены мест слагаемых сумма меняется кардинально.

Может, стоит вспомнить и то, как нынешний министр обороны Германии в 2011 году выступила с поддержкой концепции Соединенных штатов Европы, то есть федерализации ЕС? Сегодня такая идея практически полностью противоречит «моде» на возвращение к приоритета национальным интересам вместо наднациональных. А потому напрашивается предположение, что, если фон дер Ляйен и осталась сторонницей данной концепции евроинтеграции, то её внедрение в жизнь будущей главе ЕК придется тщательно маскировать.

Конечно же, судьба Урсулы фон дер Ляйен ещё не предрешена, возможны варианты. Её номинирование Европейским советом стало результатом не демократических процедур, а чисто кулуарных договоренностей в обход мнения евродепутатов, которым придется активно сотрудничать с немкой следующие 5 лет. Польские СМИ информируют, что на сегодняшний день кандидатуру фон дер Ляйен поддерживают правоцентристы и либералы, а социалисты (кандидат, от которых успешно «пролетел» мимо должности главы ЕК) до сих пор раздумывают, отдать ли им за нее голоса.

Фракция «зеленых» уже заявила о том, что голосовать за министра обороны Германии они не станут, поскольку ее планы, по их мнению, несколько «невнятны». Это очень важно, поскольку отказ «зеленых» говорит о том, что Европарламент спустя лишь два месяца после выборов уже начинает демонстрировать фрагментированность, которая стала главным результатом майской избирательной гонки.

В связи с демаршем «зеленых» важную роль в голосовании могут сыграть «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР), уже успевшие оценить собственную важность и начавшие активно выдвигать условия, при которых они проголосуют за Урсулу. В целом в ЕКР хотят, чтобы новый глава ЕК прекратила процесс наложения санкций против Венгрии и Польши в рамках нарушения 7 статьи договора о Европейском союзе. Но даже если фон дер Ляйен согласится на такие условия, внедрить их в жизнь будет не так уж и просто, поскольку председатель ЕК обязан выполнять возложенные на него функции и задачи, в том числе оберегать демократию во всех странах Союза. А в этих двух государствах уровень либеральной демократии несколько «прихрамывает».

Новоизбранный президент Европарламента итальянец Давид Сассоли настроен «осторожно позитивно» в отношении голосования за кандидатуру немки, но стоит признать, что у евродепутатов существуют обоснованные причины не назначать фон дер Ляйен на пост главы ЕК, поскольку, как я сказано выше, Европейский совет не спросил мнения европарламентариев при номинировании Урсулы.

Конечно же, кулуарные договоренности имеют шанс спасти стабильность Евросоюза и в этот раз, но по доступной наблюдению ситуации можно предположить, что следующие 5 лет европейской политики будут «богаты» на беспрецедентные и не всегда приятные события.

Специально для LIGA.net