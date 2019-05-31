Утопление Самопомощи как дело рук самой Самопомощи

Накануне досрочных выборов и в ожидании радикального обновления парламента полезно вспомнить об ожиданиях, которые были связаны с досрочными выборами 2014 года. Тогда в Верховную Раду зашло 56% новых людей. Но и среди этих новых были сверхновые. Так, во фракции Самопомощи не было ни одного депутата из старых созывов.

Вот на кого была надежда и к кому было приковано внимание.

Принято говорить о сенсации, которую сотворил на тех выборах Народный Фронт, резким финишным рывком обошедший БПП, которая уверенно лидировала в предвыборных рейтингах, но это не должно заслонять неожиданного успеха Самопомощи. Еще в августе 2014 года партия практически не имела шансов зацепиться за Раду: по данным КМИС, за нее были готовы проголосовать лишь 1,6% от всех опрошенных и 2,7% определившихся. Очевидно было, что западный регион в новом парламенте будет представлять Свобода (3,9% и 6,9% соответственно). Но уже к середине октября партии поменялись местами: партия Олега Тягныбока опустилась до 1,7% (3,1%), а партия львовского мэра Андрея Садового поднялась до 4,6% (8,5%). На выборах она взяла почти 11%, вырвавшись на третье место. А Свободе избиратели сказали «прощавай». Что очень важно, в Киеве за новую партию проголосовало 27%, больше, чем на Львовщине (данные тогдашнего экзитпола Социологической группы "Рейтинг"). Значит, было куда расти.

Феномен Самопомощи был тем интереснее, что ее лидер не стал возглавлять список, символично поставив себя на заведомо непроходное 50-е место. Это подчеркивало "нелидерский" характер новой политической силы и привлекало внимание к людям, составившим команду. А туда вошли заметным числом активисты из Реанимационного пакета реформ, молодые и современные бизнесмены и айтишники, четыре человека, как тогда было в тренде, представляли батальон "Донбасс". С группой принципиальных люстраторов присоединился Егор Соболев.

Сложилась интересная кадровая икебана, в которой собственно люди Садового составляли совсем небольшую часть. Это выдавало в нем прогрессивного лидера с хорошим потенциалом дальнейшей раскрутки в национальном масштабе. В то же время такая позиция превращала его в потенциальную угрозу для тех, кто сформировал исполнительную власть после парламентских выборов. Садовый готовился к спурту в большую власть из-за спин обреченных на потерю популярности лидеров БПП и Народного Фронта.

Поначалу фракция вошла в большую коалицию "Европейская Украина", но чуть больше года спустя вышла из нее. Поводом началась борьба за новый состав правительства. В старом Кабмине Самопомощи предлагали лишь пост министра экологии, от которого там отказались. Теперь ставка выросла. "Олигархическо-клептократическое правительство вместе с некоторыми представителями парламента откровенно и цинично разрушают государство. Мы спокойно не можем за этим наблюдать, доверия к этому правительству нет вообще. На сегодняшний день это правительство является нелегитимным, оно не соответствует интересам государства и должно пойти в отставку без условий", - заявлял глава фракции Олег Березюк.

Такая критика имела под собой специфические основания. В феврале 2016 года, по замерам КМИС, Садовый вышел на заметные позиции в рейтингах: со своими 10,7% среди определившихся он лишь немного уступал Олегу Ляшко и вполне мог составить конкуренцию лидирующей паре - Порошенко и Тимошенко. Для этого уже стоило покидать Львов.

Но и в следующем правительстве обошлись без Садового. А за непомерные амбиции (и нелояльность к Петру Алексеевичу и Арсению Петровичу) Андрей Иванович ответил сполна.

В мае 2016 года, после поджога Грибовицкой свалки, прокуратура запретила львовским властям вывозить мусор на старый полигон, а за пределами области, вот странно, везде отказывались принимать чужие отходы. Садового ославили как безответственного и беспомощного руководителя, неспособного решить элементарную проблему и превратившего прекрасный Львов в большую мусорную кучу. За прекращение блокады от лидера Самопомощи требовалась передача БПП контроля за его фракцией и переход на лояльные позиции к Порошенко. Андрей Садовый обнародовал эти требования, но огласка не привела к облегчению его положения. Пришлось о чем-то договариваться. Травля удалась: в феврале 2018 года президентский рейтинг львовского мэра упал вдвое против того, что был два года назад. По сути, его эффективно убрали из числа серьезных конкурентов действующему главе государства.

Однако и в тех случаях, когда перед Самопомощью открывались возможности качественно усилить свои позиции, там оказывались откровенно не готовы переходить на новый уровень.

Показательна история с местными выборами в Кривом Роге. Здешний партийный выдвиженец Юрий Милобог во втором туре выборов мэра 15 ноября 2015 года уступил, по официальному подсчету, лишь 752 голоса Юрию Вилкулу, бывшему главе Днепропетровского облсовета, отцу Александра Вилкула, руководившего областью при Януковиче. Никто в партии не верил в успех Милобога, и его, по сути, оставили в одиночку противостоять накатанной административной машине Вилкулов. После специального решения Верховной Рады о перевыборах Самопомощь снова не стала поддерживать Милобога, а выставила против Вилкула Семена Семенченко, фигуру, мягко говоря, противоречивую и в Кривом Роге непопулярную. Результат оказался разгромным: экс-регионал получил 73% против 10,7% у комбата. Нельзя сказать, что в партии сильно расстроились, большой промышленный город с его проблемами казался Садовому обузой, а не заманчивой экспансией в новый для него регион и выход на более высокий уровень политической ответственности. Оторваться от региональной привязки не то что не получилось – даже не хотелось.

Проигрыш Кривого Рога "бывшим" больно ударил по партии, которая сначала не смогла защитить победный результат своего кандидата, а потом легко уступила в открытом противостоянии. Репутационный провал довершила информация, подтвержденная аудиозаписью, что вчерашний народный герой Юрий Милобог, глава криворожской Самопомощи, договаривался с регионалами о неучастии в выборах за приятные отступные в 300–350 тысяч долларов. Его исключили из партии, но для силы, провозглашавшей принципы христианской морали, репутационный ущерб был сокрушительным.

В Верховной Раде депутаты Самопомощи пытались играть роль моральной оппозиции. Так, осенью и в декабре 2016 года, перед утверждением Государственного бюджета, фракция устраивала демарши, заявляя, что не станет принимать участие в работе парламента, пока не будет снята неприкосновенность с Вадима Новинского, а тот был нужен правительству, поскольку без голосов Оппоблока бюджет не имел шанса на утверждение. В конечном итоге бюджет принимался, Новинского не трогали, а публичная принципиальность лишь подчеркнула откровенное бессилие "моралистов".

Настроения во фракции портились. Разброд и шатания не заставляли себя ждать. Для командного духа нужны успехи, а их не было.

Президентские выборы 2019 года зафиксировали полный кризис в Самопомощи. Все разговоры об объединении усилий с Анатолием Гриценко остались разговорами, - популярность обоих лидеров была обратно пропорциональна их амбициям. В феврале 2019 года рейтинг Садового составил 1,3% (2,4% среди определившихся). 1 марта он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко, но никаких действий по поддержке лидера Гражданской позиции так и не последовало.

Партия, в которой давно было все не слава богу, посыпалась. Фракция, которая в 2014 году состояла из 33 человек, на 31 мая составляла 25 человек, и затем о выходе из нее заявили Егор Соболев и Семен Семенченко. Еще пять человек объявили, что покидают партию, но во фракции останутся до конца полномочий Верховной Рады. По словам Виктории Войцицкой, руководство Самопомощи, то есть собственно Андрей Садовый, отказался от всех предложений, которые могли бы перевести партию действительно на общеукраинский уровень, а это лишает смысла дальнейшее пребывание в ней.

Сейчас Самопомощь составляет новые партийные списки на досрочные выборы, но в них фигурируют всего 13 нынешних депутатов. Заявлена новая технология отбора кандидатов. Съезд, на котором огласят весь список, пройдет 8 июня. Андрей Садовый заявил, что партия ни с кем не намерена объединяться. По данным Социологической группы "Рейтинг", уровень электоральной поддержки партии Садового в пределах погрешности - 1,1%. С появлением Голоса Святослава Вакарчука о Самопомощи впору понемногу забывать.

Амбиции, не подкрепленные готовностью к системной работе, и отсутствие спосоьности держать удар, привели к тому, что в относительно короткие сроки, всего за одну парламентскую каденцию, "новые и перспективные" превратились в тупиковый малоинтересный проект.

Другим наука. Было бы кому учиться.

Специально для LIGA.net