Уважение, страх, выборы: на чем проваливаются кандидаты

Судя по всему, второй тур выборов станет своеобразным тестом, в котором каждому из претендентов придется как можно убедительнее ответить на народный вопрос "ты меня уважаешь?"

Слабым местом кандидата Зеленского является не то, что за ним стоит олигарх Коломойский. Полное отсутствие опыта и слишком легкомысленный для страны, находящейся в состоянии войны, комедийный бэкграунд тоже не являются категорическим противопоказанием для голосования «за».

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Настоящее слабое место Зеленского – его сомнительные шутки про Украину как "продажную девку российского империализма". Президент, позволяющий себе оскорбительные выпады в отношении собственной страны, многими избирателями будет воспринят как личное оскорбление.

«Ахиллесова пята» многоопытного кандидата Порошенко, как ни странно, та же. Для более чем половины сограждан действующий президент абсолютно неприемлем в качестве лидера страны на следующие пять лет. Интенсивную нелюбовь к Порошенко не удалось сбить ни соблазнами безвиза, ни томосом, ни другими достижениями. И проблема не в том, что президент много сделал, а народ не оценил. Проблема в том, что народ много сделал, а президент на это наплевал. И эпизодов наплевательства накопилось бесчисленное множество – от высказываний о том, что и без волонтеров бы повоевали нормально, до упорного молчания о бесчинствах чиновников, безошибочно идентифицируемых народом как президентские.

Неудивительно, что в стране образовалось многочисленное и мотивированное сообщество людей, для которых второй срок Порошенко – такое же личное оскорбление. Уважаемый лидер – это уважающий лидер. В современном мире данное утверждение стало аксиомой. Надо сказать, что и самое понимание «уважения» претерпело значительные трансформации. Со времен Томаса Гоббса привычно было считать уважение производной страха, а значит, уважение могло формироваться только в одном направлении – от нижестоящего к вышестоящему.

Многие идеи классика актуальны до сих пор. Например, о том, что оказывать другому уважение, значит просить о помощи, не делать в присутствии другого ничего непристойного или постыдного, подражать другому и учиться у него. Разница лишь в том, что теперь уважение может – и должно – формироваться в двух направлениях: и снизу вверх, и сверху вниз. Необходимость учиться, табу на вседозволенность и умение кооперироваться – неизменные атрибуты современного лидерства. Эффективный лидер теперь уже не тот, кто умеет достигать цели и «делать реальные дела», а тот, кто видит и признает в этих достижениях вклад других людей.

«Уважение к власти» сегодня возможно только в контексте «власти уважения». Пароксизмы гоббсовской модели «боятся – значит уважают» можно наблюдать в соседней стране, где как раз на днях вступил в силу закон об оскорблении власти. Запрет на оскорбление – путь к страху, да, но никак не к уважению; к подавлению внешних проявлений недовольства, но не к устранению его внутренних причин.

В Украине, кстати, часто можно услышать мысль о необходимости прихода «своего Путина» - мол, тогда появятся и порядок, и управляемость. Не появится, поскольку путинский режим, если надломится, то именно в точке взаимного неуважения власти и народа. И Порошенко, и Зеленский имеют свой вотум недоверия, связанный с их неуважением к стране и к согражданам.

Это значит, что исход президентский выборов в Украине в 2019 году впервые решает не бедность или дружба с Россией (хотя это все еще крайне важные концепты), а уважение. И уже по одному этому можно понять, как сильно тут все изменилось на самом деле.