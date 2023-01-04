В 2022 году все "хитрые планы Путина" провалились. Потому что мы умнее, смелее и ловчее

2022 год показал полное интеллектуальное, духовное и моральное преимущество украинцев над россиянами. И результат мы видим на табло.

Все "хитрые планы Путина" провалились. Минские соглашения, блицкриг, сдерживание расширения НАТО, встреча украинцами российских военных с цветами, огневые валы и ядерный шантаж, замораживание Европы и помощь Китая, мобилизация пушечного мяса и разрушение украинской инфраструктуры.

Тогда как почти все расчеты нашего военно-политического командования сработали.

Победная битва за Киев, объединение Запада вокруг Украины, "Рамштайн", кандидатство на членство в ЕС, поддержка НАТО, освобождение Харьковской области и Херсона.

В результате президент Украины Владимир Зеленский – политик года, а российский диктатор Владимир Путин – неудачник года.

Украинцы стали героями в глазах всего мира, а россияне – ворами унитазов.

Мы показали себя сильными и благородными воинами, а наши враги – тупыми, дикими, трусливыми и жестокими варварами без чести и достоинства.

Морально мы их уже победили. Но на поле боя все еще не окончено.

На 2023 год у Путина есть еще один последний "хитрый план": мобилизовать еще больше пушечного мяса и пойти в новое масштабное наступление, чтобы одним ударом переломить ситуацию в свою пользу.

Нам будет очень тяжело. Но это уже не изменит ход войны. Мы умнее, смелее и ловчее.

И на каждый хитрый план Путина у нас несколько вариантов действий, каждый из которых завершится нашей непременной победой.

Так было весь год, так есть, и так будет в 2023 году.

С наступающим годом Победы!

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