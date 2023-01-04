UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В 2022 году все "хитрые планы Путина" провалились. Потому что мы умнее, смелее и ловчее

Цей матеріал також доступний українською
В 2022 году все "хитрые планы Путина" провалились. Потому что мы умнее, смелее и ловчее

нардеп, замглавы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности,обороны и разведки
04.01.2023, 14:06

2022-й был очень сложным для Украины и всего мира. Морально мы уже победили россиян. Но на поле боя все еще не окончено

2022 год показал полное интеллектуальное, духовное и моральное преимущество украинцев над россиянами. И результат мы видим на табло.

Все "хитрые планы Путина" провалились. Минские соглашения, блицкриг, сдерживание расширения НАТО, встреча украинцами российских военных с цветами, огневые валы и ядерный шантаж, замораживание Европы и помощь Китая, мобилизация пушечного мяса и разрушение украинской инфраструктуры.

Тогда как почти все расчеты нашего военно-политического командования сработали.

Победная битва за Киев, объединение Запада вокруг Украины, "Рамштайн", кандидатство на членство в ЕС, поддержка НАТО, освобождение Харьковской области и Херсона.

В результате президент Украины Владимир Зеленский – политик года, а российский диктатор Владимир Путин – неудачник года.

Украинцы стали героями в глазах всего мира, а россияне – ворами унитазов.

Мы показали себя сильными и благородными воинами, а наши враги – тупыми, дикими, трусливыми и жестокими варварами без чести и достоинства.

Морально мы их уже победили. Но на поле боя все еще не окончено.

На 2023 год у Путина есть еще один последний "хитрый план": мобилизовать еще больше пушечного мяса и пойти в новое масштабное наступление, чтобы одним ударом переломить ситуацию в свою пользу.

Нам будет очень тяжело. Но это уже не изменит ход войны. Мы умнее, смелее и ловчее.

И на каждый хитрый план Путина у нас несколько вариантов действий, каждый из которых завершится нашей непременной победой.

Так было весь год, так есть, и так будет в 2023 году.

С наступающим годом Победы!

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
ВСУ армия Егор Чернев путин владимир война России в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 