В кольце фронтов: о вызовах для Владмира Зеленского

Не прошло и нескольких дней после сенсационного решения президента Украины Владимира Зеленского о введении персональных санкций против ведущего пророссийского политика, бывшего главы администрации президента страны Виктора Медведчука и его окружения, как политическая жизнь в Украине вновь опрокинулась навзничь.

После приговора, вынесенного Приморским судом Одессы активисту Сергею Стерненко, у офиса главы государства собрались тысячи людей – сторонников национал-демократического лагеря.

По иронии судьбы, именно эти люди были самыми горячими сторонниками введения санкций против Медведчука и закрытия его телевизионных каналов, в то время как сторонники Медведчука не скрывают своего удовлетворения в связи с приговором Стерненко.

Стерненко, участника Евромайдана, известного бескомпромиссной критикой властей и при Петре Порошенко, и при Зеленском, приговорили к семи годам заключения по делу о похищении местного депутата Сергея Щербича еще в 2015 году.

Отчетливых доказательств того, что речь идет именно о похищении, на процессе не было предоставлено. Зато внимание наблюдателей привлекли как личность пострадавшего, так и личность судьи, вынесшего приговор.

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Щербич в свое время был депутатом от пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова. В украинском политическом контексте пророссийскими обычно называют и Партию регионов бывшего президента Виктора Януковича, и Оппозиционную платформу – За жизнь Медведчука. Но Марков называл регионалов предателями и "власовцами", когда Янукович пытался договориться с Евросоюзом, был сторонником "народных республик" Донбасса и даже оказался рядом с российским актером Михаилом Пореченковым, когда тот обстреливал украинских воинов с оккупированных территорий.

Активную роль в деятельности одесского Антимайдана играл, разумеется, и Щербич, а после Майдана он был одним из организаторов блокады военной техники, для того чтобы помешать украинским военным выехать на позиции.

Не менее любопытна и биография судьи Виктора Попревича: до войны он жил в Донецке и прославился тем, что украшал двор своего дома бюстами Ленина и Сталина. Ну и, конечно, дата вынесения приговора – 23 февраля, российский праздник. Как нарочно…

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Думать, что патриотическая общественность не воспримет приговор как явное глумление над справедливостью и не обвинит президента в потворствовании происходящему, было бы наивно. Тем более что фамилию Зеленского первым в суде назвал сам Стерненко, сразу же после оглашения приговора позвонивший президенту и "поблагодаривший" его.

Конечно, можно было бы сказать, что Зеленский тут вообще ни при чем. Однако президент сам позаботился о том, чтобы граждане считали: он влияет на все происходящее в стране. Можно утверждать, что так и выглядит справедливость: сегодня наказываем Медведчука, завтра Стерненко, потому что таков закон. Но для уважения к закону нужно доверие к власти и к судебной системе. А этого уважения нет, да и откуда оно возьмется, если даже кредиторы из МВФ отказывают Украине в деньгах из-за заторможенной судебной реформы?

В этой непростой истории есть еще и очевидный политический аспект. Власть, которой предстоит принять еще немало непопулярных решений, должна хотя бы на кого-то опираться.

В 2019 году у Зеленского был огромный, но очень разношерстный электорат. За него голосовала пророссийская часть избирателей, уверенная, что новый президент – "свой парень" и обязательно договорится с Владимиром Путиным. Голосовали и многие патриоты, которые рассчитывали на то, что он покончит с коррупцией и приведет во власть новых людей. Голосовали люди, которым не до большой политики, но которые просто хотели лучше жить.

Пророссийский электорат недоволен закрытием "своих" телеканалов и санкций против Медведчука. Патриотическое сообщество – и отнюдь не только сторонники бывшего президента Порошенко, которого Стерненко в прошлом жестко критиковал, – возмущено приговором, начались первые отставки в Офисе президента, а письмо с призывом провести публичный и прозрачный процесс по делу Стерненко и с критикой приговора и судьи подписала группа депутатов от правящей партии "Слуга народа". А ведь сторонники национал-демократов – это и есть та самая активная часть общества, выходящая на Майданы.

Ну и, наконец, избиратели, рассчитывавшие на то, что совсем скоро они будут жить лучше, сталкиваются с одним социальным провалом власти за другим. А есть еще более оглушительный провал, который будут расхлебывать все украинцы вне зависимости от их политических предпочтений, – провал с вакцинацией против коронавируса.

И вот тут возникает простой вопрос: а на кого, собственно, собирается опираться власть, если она со всеми воюет и никому не может угодить? Можно было бы, конечно, сказать, что это просто такая увлекательная политика – вызывать на себя огонь со всех сторон. Но разве это не та самая дестабилизация, которая позволит президенту России счесть, что он "наказал" коллегу, отказавшегося от унизительной капитуляции перед Кремлем?

Специально для Радио.Свобода

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