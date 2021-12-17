В Кремле сошли с ума. Что Путин предложил Западу: короткий разбор

- Россия требует, чтобы США прекратили "расширение на восток". А в договоре с альянсом Москва вообще требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину "и другие государства";

- Россия запрещает членам НАТО, которые были членами альянса до 1997 года (то есть США, Британии и другим) размещать войска на территории других стран Европы (то есть три страны Балтии и еще 11 других членов НАТО, ставших ими после 1997 года, или станут в будущем).

Это значит, что Россия требует разоружения 14 стран, вывести из этих стран все войска, если они есть;

- Россия требует, чтобы альянс НАТО просил у Москвы разрешения на размещение дополнительных сил в странах, ставших членами НАТО после 1997 года – по этому договору НАТО будет обязано согласовывать это с Кремлем;

- Россия запрещает США иметь военные базы в странах бывшего СССР;

- Россия запрещает США иметь любое военное сотрудничество со странами бывшего СССР;

- Россия запрещает США держать ядерное оружие в любом месте вне "национальной территории". То есть, США должны ее вывезти из Европы;

- Членам НАТО запрещено иметь ракеты средней и малой дальности, способные долететь до РФ. Польшу нужно разоружить по этому договору;

- НАТО и Украине запрещается проводить большие учения, а их пределы и конфигурацию Альянс должен... утверждать в Москве.

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Резюме?

Россия не предложила никакого конструктива. Не взяла на себя никаких обязательств. Зато предложила странам НАТО унижение.

Авторы документов – безумные идиоты.

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