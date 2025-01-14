Пока мы говорили о правилах и ценностях, наши враги ели наш обед. Проснитесь!

Что является наиболее важным в международных отношениях: язык или содержание? Кажется, ответы должны быть простыми, но за последние три десятилетия альянс, похоже, забыл основы политики жесткой силы и то, чем занимаются национальные государства. Короче говоря: национальная безопасность.

Скажем так, недавние заявления избранного президента Дональда Трампа о Гренландии. Да, союзники должны учитывать чувствительность друг друга, но не можем ли мы наконец перейти от слов к делу и поговорить хотя бы раз о важных аспектах национальной безопасности? О том, что на кону?

В 1946 году США предложили купить Гренландию за $100 млн золотыми слитками с целью "военной необходимости". Причина была та же, что и сегодня, когда речь идет о стратегической недвижимости: расположение, расположение, расположение. С таянием льдов в Арктике северный проход становится стратегически важным путем.

То же касается Китая и России, которые активно пытаются доминировать в этом регионе. Проход GUIK (Гренландия-Исландия-Великобритания) также относится к этой категории – это единственный выход для российского флота, чтобы разместить свои "бомберы", готовые нанести удар по Северной Америке своими подводными баллистическими ракетами. Снова: расположение, расположение, расположение. Это просто.

Почему же наши европейские союзники так нервничают, когда Дональд Трамп говорит о Гренландии, о Северном полюсе или Панаме, где китайцы захватили Панамский канал, доминируют в цифровой сфере и вот-вот установят военное присутствие на земле?

Вот моя точка зрения, и то, что я хочу сказать о Гренландии, Канаде или Панаме, не означает, что я игнорирую беспокойство Европы по поводу использованной риторики, но скорее направлено на то, чтобы разбудить людей к реальности дарвинистской системы самопомощи, которую мы называем международными отношениями. Простыми словами: проснитесь.

Слишком долго коллективный Запад говорил нормативными терминами о правилах и ценностях, пока наши враги ели наш обед. Где были европейские столицы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, убивала сирийцев в Алеппо? Всё это были только слова.

Конечно, мы проводили встречи и много говорили. Сначала, в 2008 году, было сказано "нет" членству Грузии и Украины в НАТО, затем Путин получил "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сразу после того, как он вторгся и захватил территории как в Грузии, так и в Украине. Какую цену он заплатил?

Главное: пора проснуться. Перестаньте говорить о "защите международного порядка, основанного на правилах", потому что мы никогда не рисковали, чтобы его защищать. "Порядок, основанный на правилах" мертв, если он вообще когда-либо существовал. Пожалуйста, проснитесь и посмотрите на мир таким, каким он всегда был — жестоким и брутальным.

Давайте снова начнем говорить терминами, которые отражают реальность: геополитика и жесткая сила. И давайте четко сообщим нашим врагам, какие существуют настоящие красные линии. Покажем им, что у нас есть внутренние силы защищать то, что для нас важно. Вот что делает сдерживание эффективным.

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