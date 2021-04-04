Вакцинация по-украински: как впихнуть невпихуемое

В дитинстві у мого сина був кубик Монтессорі. За допомогою цього девайсу він навчався простій життєвій мудрості: якщо воно ніяк не лізе, то немає ніякого сенсу витрачати час на емоційно-роздратовані спроби запхати конкретну розтопирену детальку в середину через конкретний отвір будь-якою ціною. Треба просто знайти інший відповідний отвір і не гаяти час на безрезультатні спроби.

Дивлячись на процес вакцинації в Україні, мені здається, що винаходом Монтессорі грався в країні тільки мій син, а іншим людям (переважно державним чиновникам) цього навчання не дісталося…

Спілкуючись з багатьма людьми, які підпадають під першу-другу хвилю вакцинації, я бачу дуже неприємну статистику: 2/3, а то навіть і 3/4 людей НЕ БАЖАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИСЯ!!!

Найдивніше те, що саме люди з груп ризику, тобто медики та люди похилого віку, за власним бажанням відмовляються від можливості вакцинуватися. Вони вважають, що це їм ніяк не допоможе і тільки зашкодить!

Медики та біологи, які відмовляються від вакцинації, – це просто публічна демонстрація свого непрофесіоналізму, доказ того, що доказова медицина і українська медицина, – це трохи різні світи.

Якщо десятиріччями на території старих лікарень будувати нові церкви замість сучасних корпусів з модерновим устаткуванням, ми автоматично отримаємо популярність нетрадиційної медицини замість доказової.

Наші медики зараз більше вірять, ніж знають, а вірять вони в те, що вакцина вбиває...

Так, мені дуже соромно і абсолютно незрозуміло, чому велика кількість навіть співробітників Сінево відмовлялась від вакцинації. Нам ще потрібно це осягнути і зрозуміти, як з цим далі жити...

Люди похилого віку – це люди, які сформувалися ще за часів СССР, тобто вони в основній своїй масі були атеїстами, отримали +/- непогану науково-обгрунтовану освіту в школі і інших навчальних закладах, вони ЗНАЮТЬ про користь вакцинації.

Але водночас, як діти Совка, вони сліпо довіряють будь-яким "новинам", будь-якій дичині, яку передають каналами "одна-баба-сказала", бо тільки так в їхні часи і розповсюджували "заборонену" правду.

Саме тому всі конспірологічні теорії про вакцини їм гарно зайшли – довірені канали розповсюдження...

В цей же час, багато освічених, активних молодих людей та людей середнього віку бажають вакцинуватися! Вони багато працюють, утримують свої сім'ї і платять податки (за які і була закуплена вакцина), але вони не підпадають під пріоритетні "перші-другі-треті" хвилі вакцинування і тому не можуть реалізувати своє бажання і своє право отримати від держави захист свого здоров'я, щоб і далі працювати на благо України, сплачувати податки, за які існує держава.

Україна завзято намагається вакцинувати тих, хто ніяк не бажає бути вакцинованим і вперто не надає системної можливості вакцинуватися тим, хто розуміє важливість цього кроку, хто хоче жити повноцінним життям та подорожувати світом.

Україна знову "впіхує нєвпіхуємоє", а закінчення терміну придатності вакцин вже не далеко…

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