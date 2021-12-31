Вам врут. На самом деле в Украине есть "победы", но они сложные

Эволюция – коварна.

Доисторическое время. Повсюду опасность. Наши предки развивают внимательность к разным плохим явлениям – это позволяет быстро реагировать на угрозы и спасти себе жизнь.

Современный мир. Негатив глубже чеканится в памяти, на него острее реагируют. Он может даже изменить поведение человека. Это называют negativity bias (негативным предубеждением).

Другими словами, когда случается что-то плохое – информация об этом быстро расходится, потому что товар популярен, на него лучше реагируют. Он повсюду. И со временем мы начинаем верить в это, более того, начинаем потреблять информацию, которую эту веру будет только подкреплять.

Практическое влияние этого – авиаперелеты.

В период с 1991 по 2015 год количество авиакатастроф – уменьшилось. Полеты стали намного безопаснее – сейчас это самый безопасный вид общественного транспорта. Но новости о крушениях очень популярны, их часто освещали, о них говорят. И получилась ситуация, что образовалась новая реальность: в те моменты, когда авиакатастрофы активно освещаются, люди верят в опасность и не хотят летать.

Еще один пример, ближе к украинским реалиям: коррупция.

Где-то с 2016-го тиражируются новости о том, что в Украине тотальная коррупция. После этого проводится исследование, где украинцев опрашивают, есть ли в нашей стране коррупция. Думаю ответ отвечающих – очевиден. Дальше хуже. Политики, пропагандисты из России, те, кто не разобрался, начинают распространять исследование в котором Украина очень коррумпирована, чем еще больше дополняют информационное поле этими новостями, и люди начинают еще больше в них верить – уровень восприятия коррупции растет – рейтинг опять плохой…

Замкнутый круг.

Для того чтобы не попадать в эту ловушку – нужно потреблять разную информацию и "отключать" эмоции.

В случае реформ это сложно. Отовсюду идет информация, что все плохо (negativity bias, о нем говорилось выше), реформ нет, страна разваливается.

Отчасти, это освещение подлинных провалов, но очень часто – политический популизм или еще хуже – российская пропаганда. Чтобы трезво оценивать ситуацию в стране и понимать, где настоящие угрозы, а где чьи-то игры разума, следует знать и положительные истории.

Вокс Украина с 2016 года разрабатывает Индекс реформ – это оценка законодательства и нормативных актов и анализ их влияния на Украину. Это достаточно сложный инструмент, но его можно упростить. И конец года, когда все подводят итоги, чуть ли не самое лучшее для этого время.

Реформы, которые смогли.

С 1 января по 19 декабря 2021 года в Украине приняли 151 важный нормативный акт. Из них – 136 положительных для Украины, из которых 31 – уже имеют или будут иметь значительное положительное влияние на нашу жизнь.

Наибольший прогресс относится к шести сферам: финансовая система, цифровизация, правоохранительная и судебная системы, образование, сельское хозяйство и строительство.

ТОП-6 позитивных реформ 2021 года из каждой из шести сфер, которые будут реально влиять на нашу жизнь:

1. Финансовая система: Закон об урегулировании коллекторской деятельности

Закон регулирует коллекторов и запрещает им угрожать, шантажировать, звонить со скрытых номеров, требовать деньги у родственников или знакомых. Контроль на НБУ.

2. Образование: Кабмин разрешил признавать квалификации, полученные в ЕС+ создание электронного Реестра квалификаций.

Если вы хотите устроиться на работу, где нужна специальная квалификация, но у вас нет "корочки", но вы прошли крутой онлайн курс на, например, Coursera и получили сертификат, то теперь сможете подать заявку в специальный центр и получить документ о соответствующей квалификации и пойти на работу, а не искать, где купить диплом.

Будут признаваться свидетельства или сертификаты из ЕС, США и других стран.

3. Цифровизация: Закон об электронной коммуникации

Очень новаторское законодательство (такое даже не во всех странах ЕС существует).

Операторы связи (лайфы, киевстары, МТС и другие) смогут быстрее запускать новые технологии, а регулятор создаст инструмент для защиты абонентов: оператор не дает скорость интернета, которую должен давать – не нужно будет мучаться и идти в суд – будет спецсистема рассмотрения этих жалоб.

4. Правоохранительная и судебная системы, антикоррупция: Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Создание БЭБ должно прекратить паразитирование полиции, СБУ и прокуратуры в бизнесе.

Создание БЭБ – хороший шаг. Единственное, что из пяти баллов это событие получило два с половиной балла, потому что есть несколько тонких моментов. Подробности здесь.

5. Сельское хозяйство: Закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Если вы хотите стать фермером или уже им стали и хотите развиваться, теперь получить кредиты должно стать проще и, главное, они станут дешевле.

6. Строительство: порядок проведения экспертизы комплексных планов пространственного развития общин + постановление, что планы будут создаваться в электронном виде, а изменения в них могут вноситься не чаще раза в год.

Генеральные планы по застройке городов теперь будут онлайн и с учетом интересов жителей. Должен снизиться уровень хаотических застроек.

Конечно, были и антиреформы. И если вы дочитали аж сюда, то их можно найти вот здесь (как и детали о положительных реформах).

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