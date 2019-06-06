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06.06.2019, 16:13

Вернуть грабителям награбленное: ждем еще одно решение КСУ

Вернуть грабителям награбленное: ждем еще одно решение КСУ
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Конституционный Суд уже отменил ответственность за незаконное обогащение чиновников. Ждем принятия еще одного решения, столь же судьбоносного

"Эпоха бедности Коломойского", судя по всему, стремительно уходит в прошлое. И снова ему помогает самый честный украинский суд. Теперь - Конституционный. Который, похоже, решил, что останавливать коррупционные сделки нельзя. Согласно Конституции Украины. Ибо в Конституции Украины наверняка где-то записано, что коррупция – это священное право украинского народа. Основная традиция и скрепа. Которую трогать нельзя. Особенно если коррупция идет на пользу Игорю Валерьевичу. Это определенно прописано в какой-то защищенной статье Конституции. Которую можно изменить только на референдуме.

В общем, усиление борьбы с коррупцией и становление антикоррупционной инфраструктуры налицо. Говорят (пока не официально), что признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которой НАБУ предоставлены полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки. А жаловался на такое попрание Конституции – Игорь Валерьевич, потому что суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

По состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб примерно на 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн. Мелочи, для нашей-то богатой страны. Чье богатство тоже наверняка защищено в Конституции.

В общем, торжество верховенство права. В очередной раз. Игорь Валерьевич не зря вернулся. Конституционный Суд на страже. Ибо украинская Конституция – самая Конституция в мире. А украинские граждане – самые защищенные. Это Конституционный Суд постановил. Он и камеры не дает включать на дорогах, ибо это священное право украинцев - нарушать правила дорожного движения. И «незаконное обогащение» отменил, ибо это священное право украинских политиков – незаконно обогащаться. Судьям ли Конституционного Суда это не знать?

Но есть одно «но». Отмена статьи о «незаконном обогащении» уже дорого стоила Украине. И эта отмена уже блокирует сотрудничество с МВФ. Создавая риски неопределенности - в том числе не давая НБУ снижать ставку, чтобы удешевить кредиты в стране.

А теперь Конституционный Суд своими ручками тронул еще один закон, который был принят в рамках сотрудничества с МВФ. Как вы думаете, какая будет реакция МВФ, настаивающего, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один.

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Это решение мгновенно обойдется Украине в миллиарды гривен. Которые просто отдадут преступникам назад. Ведь Конституция их защищает. И это решение создаст нам еще одну проблему во взаимоотношениях с МВФ. И, значит, может стоить нам всем экономической стабильности. Создавая стране новые проблемы.

Но это точно не проблемы Игоря Валерьевича. И это точно не проблемы судей Конституционного Суда.

(Источник - блог автора)

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Теги: набу, Конституционный суд Украины, игорь коломойский
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