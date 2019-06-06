Вернуть грабителям награбленное: ждем еще одно решение КСУ

"Эпоха бедности Коломойского", судя по всему, стремительно уходит в прошлое. И снова ему помогает самый честный украинский суд. Теперь - Конституционный. Который, похоже, решил, что останавливать коррупционные сделки нельзя. Согласно Конституции Украины. Ибо в Конституции Украины наверняка где-то записано, что коррупция – это священное право украинского народа. Основная традиция и скрепа. Которую трогать нельзя. Особенно если коррупция идет на пользу Игорю Валерьевичу. Это определенно прописано в какой-то защищенной статье Конституции. Которую можно изменить только на референдуме.

В общем, усиление борьбы с коррупцией и становление антикоррупционной инфраструктуры налицо. Говорят (пока не официально), что признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которой НАБУ предоставлены полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки. А жаловался на такое попрание Конституции – Игорь Валерьевич, потому что суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

По состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб примерно на 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн. Мелочи, для нашей-то богатой страны. Чье богатство тоже наверняка защищено в Конституции.

В общем, торжество верховенство права. В очередной раз. Игорь Валерьевич не зря вернулся. Конституционный Суд на страже. Ибо украинская Конституция – самая Конституция в мире. А украинские граждане – самые защищенные. Это Конституционный Суд постановил. Он и камеры не дает включать на дорогах, ибо это священное право украинцев - нарушать правила дорожного движения. И «незаконное обогащение» отменил, ибо это священное право украинских политиков – незаконно обогащаться. Судьям ли Конституционного Суда это не знать?

Но есть одно «но». Отмена статьи о «незаконном обогащении» уже дорого стоила Украине. И эта отмена уже блокирует сотрудничество с МВФ. Создавая риски неопределенности - в том числе не давая НБУ снижать ставку, чтобы удешевить кредиты в стране.

А теперь Конституционный Суд своими ручками тронул еще один закон, который был принят в рамках сотрудничества с МВФ. Как вы думаете, какая будет реакция МВФ, настаивающего, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один.

Это решение мгновенно обойдется Украине в миллиарды гривен. Которые просто отдадут преступникам назад. Ведь Конституция их защищает. И это решение создаст нам еще одну проблему во взаимоотношениях с МВФ. И, значит, может стоить нам всем экономической стабильности. Создавая стране новые проблемы.

Но это точно не проблемы Игоря Валерьевича. И это точно не проблемы судей Конституционного Суда.

(Источник - блог автора)

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