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31.12.2018, 18:08

Верьте в себя, становитесь рядом

Верьте в себя, становитесь рядом
Руководитель общественно-политической редакции

Честный бизнес, новое поколение политиков, активное гражданское общество, каждый из нас - это составляющие грандиозного успеха Украины будущего

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Мы часто ошибались в 2018-м. Наша работа - журналистов и всей команды Лиги - публична и видна каждому сразу. Ничего не спрятать, ничего не исправить, если это уже опубликовано. И поэтому очень часто в уходящем году было стыдно за ошибки, недоработки, желтые заголовки. Но ни разу не было стыдно за фейки, которых мы не публиковали. Как бы ни менялось время, как бы ни менялся мир вокруг - мы оставались и остаемся источником того, что во всем мире принято называть достоверными новостями.

В пик жарких событий, в пик самых невероятных происшествий, посещаемость Лиги вырастает в разы. В такие дни - как было во время нападения России на украинские корабли - мы обгоняем всех возможных конкурентов. Из года в год это повторяется - из десятки мы выходим в тройку самых посещаемых медиа среди всех существующих. И у меня есть одно объяснение: читатель приходит к нам за достоверной информацией. Среди сотен информационных площадок, среди шума социальных сетей и выдуманных историй, фейков и обмана, читатель ищет подлинное и находит это у нас.

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И это - не изменится.

Но мы бросаем вызов себе. Да, мы уже доказали, что мы - самые качественные и достоверные. Теперь мы идем дальше. В ближайшие несколько лет Лига намерена стать главным медиа Украины. Главным источником новостей для активных людей. Главным источником новостей для среднего класса. Главным источником новостей для бизнеса. Главным источником новостей для тех, кто не уедет, а согласен, как бы ни было тяжело, менять страну к лучшему и строить ее - на всех возможных уровнях - вместе. Мы, как и прежде, готовы помочь любому, кто встретит несправедливость - в бизнесе, в работе, во взаимодействии с чиновниками.

Мы верим в Украину. Верим в себя. И желаем в новом году каждому из вас поверить в собственные силы. Время пройти внутреннюю декоммунизацию. Время отказаться от идолов внутри себя и портретов на стенах. Время смотреть в зеркало и брать на себя ответственность за свой дом, улицу и свои города. Честный и прозрачный бизнес, новое поколение политиков, активное гражданское общество, каждый из нас - это составляющие грандиозного успеха Украины будущено, успеха, который ждет нашу страну впереди. И больше нельзя говорить, что нас мало. Нас - миллионы. Становитесь рядом. Верьте друг в друга. Верьте в себя.

С новым годом, Украина.

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С новым годом, дорогие друзья, коллеги, читатели.

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Теги: Петр Шуклинов, liga.net
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