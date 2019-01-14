Веселые старты кандидатов, или Почему так тоскливо

(Колонка изначально опубликована на сайте Kontrakty.ua)

Вторую неделю идет в стране избирательная кампания, зарегистрированы первые кандидаты, а какие-то еще не зарегистрированы, но уже заявили о своих амбициях. Глядя на происходящее и экстраполируя его на ближайшие два с половиной месяца, многие говорят, что нас ждет веселая кампания. Да что там, она уже такая, что животики надорвешь. Но какая же при этом тоска...

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Бюллетени будут гарантированно длинными. Если перед выборами 2010 года зарегистрировали 18 претендентов, а в 2014 году 21, в этот раз список может достигнуть и тридцати человек. При этом реальную кампанию пока ведут от силы трое: еще с июня пиарит свой "Новый курс" Тимошенко, со Дня независимости заактивничал Порошенко, да Зеленский нагло подключился в новогоднюю ночь. Чем заняты все остальные, пока совершенно неясно.

Никак не удивляют и не привлекают предложением лидеры. Что такое "Новый курс", понять совершенно невозможно, но это, видимо, и не предполагается: Юлия Тимошенко в статусе президента это уже новое, она обязательно что-нибудь придумает, чтобы обаять и поразить тех, кто по каким-то причинам до сих пор не поражен. Точно на этот счет знать ничего нельзя, в это можно только верить.

Петр Порошенко в качестве фишки предлагает свои былые заслуги. По этой логике лидер, который пережил со страной тяжелый 2014 год, выборол безвиз и томос, что-нибудь хорошее сделает и в следующие пять лет. Правда, он, судя по базовому лозунгу, намерен что-то делать с армией, верой и языком, и если армию обещает довести до натовских образцов, то до каких образцов будут доводить веру и язык, остается крайне неясным. "Ми йдемо своїм шляхом!" - задиристо и в то же время крайне неопределенно сообщает президент, желающие могут присоединиться, но пока их как-то немного. Явно недостаточно, чтобы это "мы" внушало желание присоединиться и не торчать белой вороной.

Кампания Порошенко вообще строится как кампания безоговорочного лидера, с презрительными насмешками над оппонентами, хотя президент находится в неудобной роли догоняющего. Это чисто путинские пропагандистские игры, когда создается информационная обстановка, неуютная для противников и сомневающихся. Кто не за Первого – тот или идиот от природы, или инфицирован врагами, или собственно враг. В ситуации пропрезидентского большинства, как в России, редко опускающегося до 60%, такая едкая агрессия срабатывает, отсекая и маргинализируя недовольных. У нас, скорее, дополнительно бьет по и без того непопулярному президенту: посмотрите, к каким низким приемам прибегают его сторонники.

Владимиру Зеленскому на фоне давно заезженных фигур, в который раз предлагающих себя в отцы-матери нации, ничего особенно делать и не надо, достаточно от них всех отличаться. Вот он, собственно, и занят подчеркиванием своего отличия. То есть, по сути, тоже предлагает себя, что бы это потом на практике ни обозначало. Другой – значит, другое, и уже кому-то хорошо и интересно: другого не хватает катастрофически.

На самом деле, конечно, катастрофически не хватает серьезного разговора о настоящем и будущем страны. Было бы даже не так важно, кто в результате станет победителем, если бы качество общественной дискуссии обеспечивало понимание участниками серьезности и масштаба исторического вызова. Если же это многолетняя свара на коммунальной кухне, где победа отдается тому, кто удачней запустит мыло в соседскую кастрюлю с борщом или тайком помочится в чайник, то и результат соревнования будет соответствовать качеству аргументов. Пока президентская гонка в Украине развивается по второму сценарию, и главные сюрпризы в кастрюлях претендентов еще впереди. Никакое идейное противоборство даже не просматривается.

И от этого особенно тоскливо. Даже война не заставила политический класс выйти на новый уровень осознания собственной ответственности, не вызвала живого, искреннего интереса к строительству новой страны. Общественные ожидания в который раз больно наталкиваются на лень, скудоумие и зажранность собственной элиты.

А так-то, конечно, весело наблюдать за пустыми людьми, изображающими, кто как может, государственных деятелей. Уморительное зрелище. Только платить за него и за последствия придется нам. Каждый раз цена все выше.