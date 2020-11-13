Виталий Портников: Даниэль Ортега и "российский" Крым

Специально для Крым.Реалии

Возможно, у многих вызвал удивление сам факт визита в Крым посла Никарагуа Альбы Асусенны Торрес и открытие на аннексированном Россией полуострове почетного консульства этой латиноамериканской страны. Но я удивлен тому, что визит никарагуанского посла состоялся только через шесть лет после российской оккупации Крыма.

Думаю, это блестящий пример то ли дипломатической изоляции России в крымском вопросе, то ли российской жадности. То ли того и другого сразу.

России не впервой использовать Никарагуа в качестве доказательства "правовой обоснованности" своих решений.

2 сентября 2008 года, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании независимости грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии, ранее "признанных" Кремлем. Ортега стал единственным на тот момент руководителем суверенной страны, сделавшим такое заявление – не считая, разумеется, российского президента Дмитрия Медведева.

Но тогда прошло всего несколько месяцев со времени признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. А здесь – шесть лет. Почему же?

Ответы стоит поискать в политической биографии президента Никарагуа. Даниэль Ортега – не какой-то безвестный политик, волею случая оказавшийся во главе латиноамериканской республики.

Он – вождь повстанцев, которые в 1979 году свергли местную диктатуру и заручились поддержкой Советского Союза.

Впрочем, Никарагуа все же удалось стать демократической страной, а Ортеге – вернуться к власти после нескольких поражений на выборах. И тут он вновь возобновил свои исторические отношения с Москвой.

Но называть Даниэля Ортегу убежденным революционером я бы не спешил. Он, думаю, революционер, конечно, но уж очень меркантильный. Этот политик левых убеждений обещал своим избирателям, что как только станет президентом, немедленно разорвет дипломатические отношения с Тайванем и установит с Китайской Народной Республикой.

Угадайте – установил? Нет, конечно. Потому что Тайвань оказывает значительную поддержку странам, которые имеют с ним дипломатические отношения. А ведь утверждали, что и Россия готова была поначалу помогать тем, кто признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Желающих практически не нашлось, но ведь Ортега-то не отказал!

И вот такого традиционного союзника – я бы сказал, союзника с 50-летним стажем сотрудничества с Москвой – пришлось шесть лет уговаривать открыть в Крыму несчастное почетное консульство. Если вам нужны были доказательства никчемности "российского" статуса Крыма, то, уверен, Даниэль Ортега Сааведра их только что предоставил.

Справка. Аннексия Крыма Россией В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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