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Виталий Портников: Торговля иллюзиями

Цей матеріал також доступний українською
Виталий Портников: Торговля иллюзиями

журналист
23.07.2021, 09:36

Упоминания о Крыме российскими чиновниками – доказательство озабочености Кремля тем, что крымская повестка остается важной частью украинской политики

В своем обширном интервью, посвященном изложению российской позиции по урегулированию на Донбассе, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак называет аннексию Крыма "завершившимся фактом" и подчеркивает, что "никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять". По мнению Козака, о Крыме даже и вспоминать не следует, так как большинство жителей этой территории одобряет ее включение в состав Российской Федерации.

Однако, уверен, само появление темы Крыма в интервью высокопоставленного российского чиновника, отвечающего за диалог с Украиной, – доказательство того, что Кремль озабочен тем, что крымская повестка остается важной частью украинской политики и поддерживается международным сообществом. В Москве, видимо, хотели бы, чтобы было иначе, чтобы международное право формировалось по принципу "завершившихся фактов" и приоритета силы. И когда так не получается – начинается давление на тех, кто с таким подходом не согласен.

Давление на Украину выглядит достаточно просто. "Взаимоувязка крымского и донбасского кейсов содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы", – говорит Козак. На практике, думаю, это означает, что если в Киеве будут продолжать напоминать о Крыме, собирать саммиты "Крымской платформы", утверждать, что никогда не согласятся с оккупацией полуострова – значит, Москва не будет содействовать урегулированию на Донбассе.

Уверен: это бессмысленный шантаж. Конечно, вопрос восстановления территориальной целостности Украины в части Крыма – это вопрос на годы, если не на десятилетия. Но и вопрос восстановления территориальной целостности Донбасса – это тоже вопрос на годы и, возможно, на десятилетия. Две зоны российской оккупации отличаются только статусом: Крым официально аннексирован, на Донбассе созданы марионеточные администрации.

Но и там, и там раздают российские паспорта, и там, и там искореняют все украинское, и там, и там царит бесправие и беспредел власти российских марионеточных структур. И там, и там находятся российские военные. И там, и там готовятся к выборам в Государственную Думу Российской Федерации с участием "новых граждан" – причем в последнее время интереса к "добровольцам Донбасса", включенным в избирательные списки различных российских политических партий, даже больше, чем к участникам так называемой "крымской весны".

Однако по отношению к Донбассу все еще существует иллюзия, которую разделяет часть украинской политической элиты и общества – что эту проблему решить проще, чем проблему Крыма просто потому, что официальной аннексии этой территории еще не произошло и существует международный посреднический механизм, направленный на разрешение конфликта.

Думаю, именно этой иллюзией и торгует Дмитрий Козак, когда призывает не привязывать крымский вопрос к урегулированию на Донбассе.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война на Донбассе Донбасс АР Крым Дмитро Козак виталий портников
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