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22.04.2020, 15:16

Витайлий Портников: Министерство кремлевского страха

Витайлий Портников: Министерство кремлевского страха
журналист

В РФ заблокировали сайт украинского Министерства по реинтеграции. Ведомства, существование которого напоминает Путину: аннексия Крыма временна

Специально для Крым.Реалии

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации заблокировал страницу украинского Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий для доступа на территории России. По сообщению пресс-службы самого ведомства, поводом для этого стала информация о сокрытии подлинного положения дел с эпидемией коронавируса в Крыму и на Донбассе.

Но, конечно же, это именно повод, а не причина. Причина, как говорится, лежит на поверхности, и не стоит ее не замечать.

Похоже, причина эта в том, что на сайте Министерства по реинтеграции на равных присутствуют Крым и Донбасс. Да, это не "Министерство минского процесса". Да, это ведомство, само создание которого точно отражает конституционную позицию Украины – оккупированы не только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, на которые Россия формально не претендует, но и территория Крыма, которую Россия вопреки всем нормам международного (и своего) права аннексировала.

Доказательства? Они тоже на поверхности.

Сайт украинского министерства – первый сайт государственной структуры Украины, заблокированный Россией. При этом нужно вспомнить, что у других стран – и у Республики Молдова, и у Грузии – тоже есть ведомства, занимающиеся реинтеграцией оккупированных Россией территорий. Но никаких особых претензий к ним за все эти десятилетия не предъявлялось, их интернет-представительства доступны в Российской Федерации.

А почему? А все потому же. Россия формально не претендует на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это – ее колонии, протектораты, но это не сама Россия. Как, впрочем, и "народные республики" Донбасса.

А вот Крым… А Крым – это территория, за которую Кремль, похоже, будет держаться до последнего даже в период пандемии, обвала нефтяных цен и краха российской экономики. Именно поэтому Владимир Путин решил вопреки праву и здравому смыслу конфисковать имущество украинских граждан и других неграждан России в Крыму.

Именно поэтому заблокирован сайт украинского Министерства по реинтеграции. Сайт ведомства, само существование которого напоминает: аннексия Крыма – это всего лишь период от оккупации до реинтеграции.

А такие напоминания Путину, думаю, слышать очень не хочется. Потому что без аннексированного Крыма его режим теряет свой главный политический козырь.

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Теги: аннексия Крыма, владмир путин, Министерства по реинтеграции
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