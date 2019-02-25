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25.02.2019, 20:22

ВКонтакте - запрещенный, но не побежденный

ВКонтакте - запрещенный, но не побежденный
дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы

Опубликованное НАТО исследование показывает, что запрещенная в Украине российская соцсеть продолжает влиять на мнения избирателей (укр.)

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Про вплив заборони ВКонтакте в Україні дослідницький центр НАТО опублікував результати ретельного дослідження. Якщо маєте час і натхнення, то ось тут із стор. 38

Дуже корисно, що вони порівнюють дані з урядової території, де заборона ВК діє, і з окупованої Росією території, де заборона ВК не діє.

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Думаю, висновки зараз явно активно вивчатимуть в інших країнах. А деякі висновки такі:

  • на урядовій території кількість користувачів і трафік після заборони ВК дійсно зменшилися в 3,2 рази;
  • частота публікацій дописів на окупованій території на 21% вища ніж на урядовій території, але це не критичний розрив, і з урядової території активно дописують у ВК;
  • користувачі з урядової території після заборони розширили кола друзів в середньому на 16% та на 20% збільшили кількість спільнот, в яких беруть участь;
  • кількість ідеологічних дописів зрозла з 36% до 52% після заборони ВК і за відсутності носіїв українського наративу, які залишили ВК після заборони, там тотально домінує російський наратив щодо України;
  • аудиторія ВК з урядової території помолодшала і є в середньому на 4,2 роки молодшою за аудиторію користувачів з окупованої території. Але все одно обидві групи перебувають у діапазоні 27-31 рік.

Тепер дивіться, що це означає на практиці, якщо результати дослідження є коректними. А означає це дві важливі речі:

  • серйозна частка людей таки вийшла з ВК, тому що це стало незаконним і офіційно непатріотичним. Частину втратили за рахунок людей старшого віку, які не змогли опанувати впн, щоб обійти заборону. Через це помолодшала аудиторія;
  • ті, хто залишился у ВК на урядовій території (тобто серед нас), доволі активно діють, а не пасивно спостерігають, споживаючи інформацію інших. Вони гуртуються та шукають однодумців. За рахунок спілкування один з одним у луна-камері російського наративу, вони дедалі більше зміцнюють переконання у власній правоті і - бінго - відбувається радикалізація таких користувачів. А вони ж якраз у віці, коли хочеться рішуче діяти.

Перерва на коротку саморекламу: про вплив спільнот і що робити, щоб йому не піддаватися, я детально пишу у книжці "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд та спільнот".

Повертаємося після самореклами: наведені дані показують, що в основному ВК стала мережею розпорошених по Україні прихильників російської інтерпретації подій, які відчувають себе відторгненими, активно встановлюють мережеві зв'язки і радикалізуються.

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Вони сформували одну велику луна-камеру, величезну капсулу в комунікативному просторі Україні, зав'язану на Росію.

При цьому частина учасників цієї мережі може навіть не замислюватися, що вона не просто забавляється в щирій критиці сьогоднішньої України (що є нормальним для демократії), а несвідомо просуває російські наративи, які Україну руйнують.

Ми цього не бачимо, бо у Facebook патріотичний рай і легше, звісно, боротися з якоюсь співачкою і задоволено перемагати, ніж працювати з цією мережею.

Але ця капсула-мережа є. І вона продовжує впливати на переконання, емоції людей і вибір, який вони роблять. У тому числі на найближчих і наступних виборах.

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(Джерело - блог автора)

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Теги: заборона ВКонтакте, інформаційна війна
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