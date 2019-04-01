Владимир Зеленский - нормальный выбор эгоистичных людей

Каждые "мирные" выборы нещадно делят Украину. А сшивают нас только большие неприятности и чувство приближающейся катастрофы.

Сегодня страна опять разделена: Центр (а особенно Киев) и Запад, проголосовавшие за Порошенко, не понимают Юг и Восток, отдавшие голоса за Зеленского. 30-40-летние представители среднего класса агрессивно выражают непонимание выбором украинцев с доходами поменьше, проголосовавших за человека с нулевым опытом в политике. Вот только несколько примеров, относительно приличных:

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"30,4 - это средний уровень IQ тех, кто голосовал за Зеленского", "Кожен третій... Ми мріємо про різні України...", "Хто винен в дурості та інфантилізму виборців?".

Не буду оценивать выбор трети украинцев, и перечислять причины, как и чем Порошенко заработал такой антирейтинг. Давайте чуть расширим рамки дискуссии, ведь это далеко не первые выборы, когда одна часть украинцев очень болезненно не понимает выбор другой. Я достаточно взрослый, чтобы помнить стенания интеллектуалов и успешных украинцев:

Как можно было выбрать и переизбрать "красного директора", отца олигархов Кучму?!?

Кто в здравом уме мог голосовать за судимого представителя "донецкого клана" Януковича в 2004 и выбрать его президентом в 2010!?!

Кто эти 20%, которые готовы отдать голоса за Тимошенко ?!?(осенью 2018-го).





И каждые выборы часть успешных, думающих людей приходит к выводу: "страна - прекрасная, народ - говно". Мол, с такими избирателями Украине ничего хорошего не светит. (Сейчас мы в прямом эфире можем смотреть за распространением этой идеи).

Хочу заступиться за "народ".

Люди совсем не так глупы и безответственны: при тотальном недоверии к власти в целом, они просто пытаются сделать максимально полезный, выгодный лично для них выбор. С точки зрения пенсионера, его кошелька – президентство Януковича было лучшим временем. "Это была непозволительная щедрость и экономика бы все равно рухнула", - возразят интеллектуалы. А для избирателя-пенсионера это не так уж и важно. И даже более, такое эгоистичное поведение избирателя не лишено рациональности.

Давайте вспомним краткую экономическую историю взаимоотношений украинского народа и власти-политиков.

Действия-решения властей, как минимум, четыре раза лишали народ заработанного-накопленного. Гиперинфляция начала девяностых, кризисы 1998 и 2008, девальвация 2014-2015-го. Напомню, что Украина, по данным ЕБРР, единственная страна восточной Европы абсолютное большинство взрослых жителей которой уверены, что живут хуже, чем в 1989-году. Другими словами, у опытного избирателя уже есть рефлекс, что в среднесрочной перспективе его жизнь все равно будет только хуже (система, кто бы ее не возглавлял, поступит с ним несправедливо), поэтому надо голосовать за того, кто обещает что-то дать прямо сейчас. Если еще совпадает региональная и культурная идентичность – совсем хорошо.

Порошенко, на президентство которого пришелся один из самых разрушительных кризисов, и начались неприятные для кошелька большинства реформы, изначально плохой выбор для большинства. Если умножить "личные финансы" на тотальный дефицит справедливости во времена Порошенко, то 16%, которые он набирает, неплохой результат.

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Чтобы рациональные избиратели прикрутили эгоистичность и перестали автоматически менять власть только потому, что свежий кандидат обещает больше, нужно хотя бы 10-15 бескризисных лет. Может быть тогда в чек-листе избирателей будущее страны целиком станет выше личной сиюминутной выгоды.