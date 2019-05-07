Владимир Зеленский и причуды горизонтального роста

Первой выборной должностью действующего президента РФ стал пост президента РФ. Первой выборной должностью действующего президента США стал пост президента США. Первой выборной должностью нового президента Украины стал пост президента Украины. До того, как стать президентами, эти политики не участвовали в выборах. Они стали политиками сразу с уровня кандидатов в президенты.

Это называется "горизонтальный рост" - когда человек, достигнув определенного уровня в одном виде деятельности, достигает успеха в зачастую никак не связанных сферах человеческой жизни. Это распространенное явление в политике. На уровне парламентов и местного самоуправления оно наблюдается сплошь и рядом. Среди президентов это встречается реже.

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Горизонтальный рост в политике имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, новый политик приносит с собой опыт из прошлой жизни. Во-вторых, вокруг новичка начинают конкурировать группы с сильной переговорной позицией. Кто-то становится сзади и использует его в своих интересах. Кто-то упирается спереди. Кто-то сбоку пытается не пустить в свой огород ни новичка, ни другие группы.

Весь жизненный опыт президента РФ был связан с работой в спецслужбах. Он даже семью не сумел создать - получилась спецоперация. Эти спецслужбы стали за спиной президента и использовали его, как таран. Подмяли под себя олигархов и бандитов, захватили парламент, разогнали оппозицию, монополизировали СМИ, а институты гражданского общества заменили симулякрами.

Жизненный опыт действующего президента США был связан с продажей себя, как бренда. Для этого он строил небоскребы (психологи улыбнутся) и участвовал в шоу-имитациях. После победы за ним стала часть его партии. Со всех сторон нового президента окружили парламент, СМИ, собственная администрация и другие группы с сильной переговорной позицией. Там же топчутся внешние игроки.

Новый президент Украины раньше троллил других политиков. С этого он начал свою президентскую карьеру, удачно потроллив визави из РФ. На что действующий обитатель Кремля впервые ответил встречным троллингом. Посмотрим, какой счет у них получится в других сферах президентской активности, в которых президент РФ является профи. Возможно, здесь результат будет не таким равным.

За спиной у нового президента перед выборами стояли СММ-технологии, которые раньше продавали зубную пасту, а теперь продают президентов. Ни партии, ни стратегии, ни команды там не наблюдалось. Вокруг президента сейчас начнут собираться ребята, контролирующие парламент, суды, СМИ и прочие ветви власти. Их задача - бескровно перераспределить собственность и финансовые потоки.

За спиной у нового президента перед выборами стояли СММ технологии, которые раньше продавали зубную пасту, а теперь продают президентов. Ни партии, ни стратегии, ни команды там не наблюдалось. Вокруг президента сейчас начнут собираться ребята, контролирующие парламент, суд, СМИ и прочие инструменты власти. Их задача бескровно перераспределить собственность и финансовые потоки.

А где же мы? - спросят избиратели. А у вас есть сильная переговорная позиция? - спросят крутые пацаны. Где та сила, которая представляет ваши интересы? Вы ее растили, поливали? Всех политиков финансируем мы и решать за них будем мы.

А в Кремле в это время будут посмеиваться, давить экономически и политически, разжигать противоречия с помощью пропаганды и продвигать в мутной воде своих агентов и полезных идиотов.

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(Источник - блог автора)