Владимир Зеленский как шанс перезапустить отношения с США

После 21 апреля 2019 года автора данных строк неоднократно спрашивали, какой будет главная задача будущего президента Украины на американском направлении. Ответ был стандартным - наполнение практическим содержанием тезиса о стратегическом партнерстве с США. И сегодня такое партнерство больше цель чем реальность. Однако, похоже, что эта задача прямо сейчас вынужденно отойдет на второй план и Владимиру Зеленскому придется заниматься более прозаической задачей - не допустить окончательного превращения "украинского вопроса" в элемент внутриполитической борьбы в США накануне выборов американского президента в 2020 году.

Формально Владимир Зеленский унаследует довольно неплохой межправительственный уровень взаимодействия - помощь в этом году Украине от правительства США составляет почти 700 млн. долларов, в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове к тренировкам наших военных приступили спецы из 101 воздушно-десантной дивизии США. Но параллельно с этим в последние месяцы начали появляться и довольно отрицательные моменты.

Худшим пока стал фактически досрочный отзыв из Украины посла США Мари Йованович. Рассказы о плановой ротации и замене посла в аккурат к появлению нового президента Украины - это скорее неудачная попытка скрыть то, что правым СМИ США (в том числе с помощью заявлений Генерального прокурора Украины Юрия Луценко для издания The Hill) удалось создать у Дональда Трампа впечатление, что американский посол в Киеве "играет против него" и вообще является человеком Барака Обамы. Похоже на то, что отдельные украинские политики решили пойти дальше ошибки 2016 года, когда в победу Дональда Трампа мало кто верил в Киеве. Теперь получается так, что ставку на выборах 2020 года решили делать исключительно на Дональда Трампа. Ведь как иначе объяснить то, что заявления уже упомянутого генерального прокурора Украины дают возможность американским правым СМИ и непосредственно Дональду Трампу говорить об "украинском вмешательстве" в выборы 2016 года - в противовес российскому вмешательству, которое и сегодня используют оппоненты главы Белого Дома.

Однако, как оказалось, ситуация с Мари Йованович была только цветочками. А вот ягодками может стать другой неприятный момент - как стало известно благодаря изданию The New York Times, личный адвокат президента США Рудольф Джулиани намеревался прибыть в Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако предметом их разговора должны были стать далеко не вопросы налаживания взаимодействия нового гаранта Конституции Украины с главой США. Руди Джулиани прежде всего интересует продолжение анонсированного Юрием Луценко расследования возможного "вмешательства Украины" в американские выборы 2016 года. Также частного адвоката Трампа интересовало расследование против деятельности компании Burisma, в работу которой был вовлечен сын вице-президента США Джозефа Байдена - Хантер Байден. Создание впечатления о конфликте интересов в деятельности Джозефа Байдена в Украине, о возможности чего также писала The New York Times, - это прекрасный аргумент для Дональда Трампа против одного из своих главных конкурентов на выборах 2020 года.

К счастью, Руди Джулиани отказался от поездки в Киев. Да - именно к счастью, ведь его появление в Киеве поставило бы Владимира Зеленского в очень неприятную ситуацию. Встретиться с частным адвокатом Дональда Трампа, цель пребывания которого - сбор компромата на врагов главы Белого Дома, - значило бы создать впечатление в Демократической партии США, что мы подыгрываем их политическим оппонентам-республиканцам. Не встретиться - потерять возможность наладить неформальный канал коммуникации с Дональдом Трампом. Так, как это делал Петр Порошенко, встречавшийся с Рудольфом Джулиани или иным вхожим в Белый Дом американским политиком Ньютом Гингричем.

Однако отказ Рудольфа Джулиани от визита в Киев сопровождался довольно резкими заявлениями, которые вызвали у многих в Украине необоснованно паническую реакцию. Речь идет о тезисе о присутствии "врагов Дональда Трампа и США" в окружении будущего президента Владимира Зеленского. Как следствие, отдельные украинские комментаторы начали говорить об угрозе для наших отношений с Вашингтоном, если нашем новому президенту не удастся выстроить личные отношения с Дональдом Трампом. Часто к таким тезисов прибегают те, кто не воспринимает Владимира Зеленского и не поддерживал его во время президентской кампании. После этого идут даже сравнения того, как Петру Порошенко удалось наладить отношения с 45-м президентом США.

Однако в этой ситуации надо понимать два важных момента. Прежде всего, личные хорошие отношения с Дональдом Трампом еще не является синонимом или даже гарантией того, что у соответствующей страны будут нормальные отношения с США в целом. Вспомните примеры персонально хороших отношений президента США с лидерами РФ, КНР или КНДР. Однако все эти персональные отношения отнюдь не удалось конвертировать в улучшение двусторонних отношений стран.

Кроме того, несколько переоцененной является способность персонально 45-го президента США развернуть американскую политику в отношении Украины с того курса, который был принят в 2014 году после Революции Достоинства и начала агрессии РФ. На это есть несколько причин. Ряд из них институциональные. Объемы финансовой помощи Украине одобряет Конгресс США. Поэтому любые предложения сократить помощь Киеву, которые будут идти из Белого Дома и не сопровождаться убедительными аргументами, явно не будут приняты американскими законодателями. Непосредственно на украинском направлении работают чиновники средней руки в Государственном департаменте, Министерстве обороны и Совете национальной безопасности. В противоположность этому Дональд Трамп в украинский вопрос практически не вовлечен - в том числе из-за того, что Украина его мало интересует. В таких условиях курс США в отношении Украины определяют профессиональные бюрократы, которые воспринимают взаимодействие с Киевом не через призму личных симпатий и антипатий Дональда Трампа, а через сложившуюся стратегическую культуру представлений об американских национальных интересах. А к этим интересам принадлежит построение демократии в Украине, помощь Киеву в противодействии агрессии РФ и непризнания результатов российской агрессии.

В конце концов, Дональд Трамп за почти два с половиной года президентства проявил себя как довольно хаотичный и непоследовательный политик, который неспособен к систематическому продуманному и непротиворечивому курсу на любом важном направлении. Внимание 45-го президента США распылено и долго не концентрируется на одном вопросе. В таких условиях представить радикальный поворот в политике относительно Украины очень трудно. Добавьте к этому то, что сегодня на повестке дня Белого Дома вопросы Венесуэлы, Ирана, КНДР, КНР и еще ряд моментов, так что на радикальное изменение курса по Украине банально не хватит даже внимания. Поэтому разговоры о том, что Дональд Трамп сможет как-то навредить Украине в отместку за нежелание помогать ему в рамках кампании 2020 года, несколько, мягко говоря, преувеличены.

Вторым важным моментом является то, что как раз худшим развитием этой ситуации для украинско-американских отношений стала бы политика планомерной поддержки Дональда Трампа в кампании 2020 года. Поэтому категорически неправы те у нас, кто сейчас своими паническими тезисами на фоне отмены визита Руди Джулиани в Киев сознательно или бессознательно толкает Владимира Зеленского к ошибочным шагам - начать играть на стороне нынешнего руководителя Белого Дома, обеспечивая его компроматом против Джозефа Байдена. Такое развитие событий привело бы к тому, что украинский вопрос окончательного стал бы элементом внутриполитической борьбы в США - со всеми негативными для нас последствиями. А речь, в конце концов, идет о двухпартийном консенсусе в США по вопросу необходимости и дальше помогать Киеву в процессе построения демократии и противодействия агрессии РФ. Поэтому надо отдать должное команде будущего президента Украины Владимира Зеленского, которая намерена держать дистанцию от внутриполитических противоречий в США, если верить американскому изданию The Washington Post. Это абсолютно правильная и рациональная позиция.

В заключение стоит упомянуть еще одну важную вещь. Появление абсолютного политического неофита, каким является Владимир Зеленский, на самом деле будет хорошей возможностью остановить превращение "украинского вопроса" в элемент накаленной внутриполитической борьбы в США. Новый президент Украины четко может заявить, что это не он инициировал назначение на пост генерального прокурора человека, который своими действиями фактически начал подыгрывать администрации Белому Дому в борьбе с демократами и тем самым способствовал досрочном отзыву посла США из Киева. Также Владимир Зеленский ни в каком виде не был вовлечен в публикацию "черной бухшалтерии" Партии Регионов летом 2016 года, которая запустила скандал с Полом Манафортом. Благодаря этому шестой гарант Конституции Украины, если не наделает глупостей, сможет перевернуть создающую негативное впечатление страницу взаимодействия с США.

Специально для LIGA.net