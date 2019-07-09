Вместо 170 топ-дел антикорсуд может получить 3600 мусорных

У депутатів є час до 5 вересня — дати початку роботи ВАС — аби повиймати палки з коліс, які вони самі ж раніше і повставляли.

8 липня Президент Володимир Зеленський подав законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення перешкод для початку роботи Вищого антикорупційного суду”.

Ухвалення цього проекту дозволить розблокувати початок роботи суду. Регламент Верховної Ради дозволяє прийняти такий проект за лічені дні.

Справа в тому, що у чинній версії закону, до Вищого антикорупційного суду мають передаватися всі справи, які формально відповідають ознакам підсудності незалежно від того, на якій стадії ці справи в судах зараз.

Статистика показала, що мова йде про тисячі справ, серед яких понад дві тисячі справ формально підслідних НАБУ, але в яких досудове розслідування з невідомих підстав здійснювалося іншими органами досудового розслідування.

У порушення правил підслідності слідство у цих справах вели слідчі прокуратури, поліції, СБУ та ДБР. Уже цей сам факт ставить під загрозу перспективу цих справ і на практиці є випадки виправдання фігурантів через порушення підслідності.

Окрім того, як виявилося до ВАС можуть потрапити справи, де вже збігли (130 справ) або збігають у 2019 році (78 справ) строки давності притягнення до відповідальності.

А це означає, що новообрані судді ВАС змушені будуть перш за все розглядати саме ці справи, попри те, що строки вже сплили в інших судах і справи не мають жодного відношення до топ-корупції.

Натомість, це справи, які роками валялися в інших судах без розгляду і якими тепер планується завалити ВАС, аби відволікти від справді важливих кейсів екс-нардепа Миколи Мартиненка, мера Одеси Геннадія Труханова чи, наприклад, екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Свого часу, після створення НАБУ, їх також намагалися завалити старими справами інших органів, щоб відволікти від розслідувань діючої корупції та завалити паперовою роботою із розбирання уже фактично злитих іншими справ. Тоді, аби недопустити цього, також довелося вносити зміни до законодавства.

За даними Державної судової адміністрації, станом на травень 2019 до Вищого антикорупційного суду загалом мають передати понад 3,6 тисяч справ.

І це лише на 38 суддів Вищого антикорупційного суду, з яких 12 — працюватимуть в апеляційній палаті.

Більше того, згідно з законом, у першій інстанції справи мають розглядати колегії із трьох судей, в апеляції — з п’яти.

Лише 5% або 169 зі 3,5 тисяч справ належать до справ високопосадової корупції, які розслідували НАБУ та САП.

Якщо ж антикорупційним суддям доведеться розглядати не 169, а 3,5 тисячі справ, уявіть якою буде їхня навантаженість. Це просто заблокує нормальну роботу суддів.

Замість швидкого розгляду та довгоочікуваних вироків справи топ-корупціонерів далі роками лежатимуть у судах.

Окремий антикорупційний суд для того і створювався, щоб розглядати виключно справи великої корупції та виносити вироки учасникам схем, на яких українців обкрадали на мільйони.

На відбір суддів із залученням міжнародних експертів пішло близько року і все для того, щоб завантажити їх потім непотрібною роботою?

Президент пропонує дуже просте рішення: віддати до ВАС з інших судів лише ті справи, де розслідування фактично здійснювало НАБУ. Тобто станом на травень — це 169 справ.

У решті випадків, юрисдикція суду буде поширюватися лише на справи, у яких розслідування розпочато з дати початку роботи суду, а саме — 5 вересня.

Антикорупційна реформа одна з пріоритетних для суспільства. У депутатів зараз є шанс перед виборами показати, що вони так само, як і виборці, хочуть бачити корупціонерів за гратами.